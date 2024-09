Enquête sur des enfants placés dans des motels et des roulottes

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a rapidement rejeté cette prémisse. «L’audit précédent, qui a coûté des millions de dollars aux contribuables, a eu lieu il y a à peine quatre ans», a soutenu le SCFP dans un communiqué publié le 8 août dernier.

Financer les familles

«Les jeunes vulnérables, dont les enfants à besoins particuliers, sont carrément en train de mourir seuls dans des chambres de motel parce qu’il n’y a aucun autre endroit où les loger depuis que le gouvernement a cessé de financer les foyers de groupe publics», a déclaré le président de la section ontarienne du syndicat, Fred Hahn.

«C’est choquant de voir que la solution retenue consiste à procéder à un audit, et non à annuler la privatisation tout en s’engageant clairement à financer les enfants et les familles dans le besoin», a-t-il soutenu.

Point de bascule

Plus tôt cette année, la partie patronale de la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) et le syndicat qui représente ses employés ont pris la mesure inhabituelle de publier un communiqué de presse conjoint avertissant que le secteur de la protection de l’enfance est «à un point de basculement où il ne peut plus fournir les soins nécessaires à nos jeunes les plus vulnérables».

Les employés de la SAEO ont fait la grève, en juillet, durant laquelle ils ont dénoncé des conditions de travail «insoutenables» et des ressources «insuffisantes».