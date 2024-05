Un nouveau réseau national pour prévenir la violence envers les enfants

La particularité du milieu rural, «c’est le fait que tout le monde se connaît», souligne-t-elle. «Alors, quand il y a des épisodes de violence, d’agression, on a tendance à vouloir cacher ça et ne pas en parler parce que, forcément, ça vient toucher quelqu’un qu’on connaît.»

L’offre de services d’appui en santé y reste aussi insuffisante, ajoute-t-elle. «On se trouve doublement minorisés, parce que non seulement on n’a pas l’accès à ces services-là, mais en plus de ça, on est une minorité et, comme minorité, on a tendance à se protéger.»

Donner des outils plutôt que victimiser

En matière de protection des enfants, deux méthodes s’affrontent, explique Marie-Claude Rioux.

«Il y a l’approche traditionnelle où on fait des règles, on établit et adopte des lois pour contrer la violence. Est-ce que ça marche? Je ne crois pas. La preuve, c’est qu’on n’a jamais eu de règles aussi contraignantes et il n’y a jamais eu autant de violence.»

La directrice générale préconise plutôt une autre façon de faire, qui est l’autonomisation, c’est-à-dire qu’«on ne victimise pas, surtout pas, les personnes qui ont subi une agression ou une violence et on les appuie pour se sortir de cette situation-là».