Quand la violence conjugale condamne les femmes en milieu rural à un double défi

«C’est important pour nous d’aller faire du développement communautaire […] pour justement aller rencontrer des femmes et parler des services qui sont offerts [et] plus généralement de la violence contre les filles», précise-t-elle.

Le centre a aussi «des groupes de soutien et des sessions d’information pour les communautés», ajoute-t-elle.

Au Nouveau-Brunswick, l’Accueil Sainte-Famille offre aussi des services de soutien et d’hébergement pour les femmes et leurs enfants victimes de violence conjugale et familiale.

Pour informer la population rurale de ses services, l’Accueil Sainte-Famille mise sur un travail permanent de sensibilisation, mentionne la directrice Nadia Losier.

«Par exemple, on passe des annonces à la radio communautaire pratiquement à l’année. On a maintenant le texto pour donner comme une autre avenue pour une femme à communiquer avec nous. Les victimes peuvent nous appeler.»