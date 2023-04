Comprendre les violences sexuelles et sexistes chez les jeunes

Toujours selon ces études, la 9e année serait l’année du parcours scolaire durant laquelle on observe le plus grand nombre d’agressions. À la lecture de cette information, un des intervenants, Samuel Kornechuk, ne peut s’empêcher de dire «wow, ça c’est choquant».

Le film montre bien le désarroi et l’incompréhension des jeunes hommes confrontés à ces statistiques «horribles».

Cela veut dire «qu’il est temps de changer les choses», déclare alors Samuel Kornechuk. Il faut néanmoins garder en tête, rappelle le jeune homme, que ces chiffres concernent uniquement les agressions déclarées, et qu’il est «fort possible que les nombres soient beaucoup plus important dans la réalité».

Les hommes en couleur, les femmes en noir et blanc

Comme dans toute oeuvre cinématographique, le choix des images et des plans est très important. Ainsi, la cinéaste alterne entre images en noir et blanc et couleur, pour illustrer que les expériences de violences sexuelles ont «un impact profond sur notre vision», qui est «dans un sens, vidée de couleur».

Danielle Sturk se sert de tous les outils cinématographiques pour faire passer son message. «Les témoignages féminins sont superposés aux photographies de plusieurs autres femmes qui ont participé aux séances de prise d’images», explique la cinéaste.