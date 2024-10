Le gouvernement Ford demeure vague sur son audit des sociétés d’aide à l’enfance

Soutien financier

Or, le gouvernement progressiste-conservateur affirme avoir offert un soutien financier sans précédent pour la protection de l’enfance au cours des dernières années, soit une hausse de 14 millions $, cette année, en plus d’une augmentation de 76,3 millions $, l’an dernier.

«Le financement du système de protection de l’enfance a augmenté de façon constante et les règles ont été renforcées par la législation. Cependant, nous continuons de voir des enfants passer entre les mailles du filet», a indiqué le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Michael Parsa, via une déclaration envoyée par courriel.

«Nous savons qu’il faut faire davantage pour garantir que chaque dollar est dépensé efficacement pour soutenir ces enfants et ces jeunes. C’est pourquoi nous franchissons cette nouvelle étape en procédant à un examen sectoriel afin de mieux comprendre les pressions auxquelles sont confrontées les sociétés d’aide à l’enfance et de veiller à ce qu’elles continuent de se concentrer sur la prestation de services et de soutien de haute qualité tout en protégeant les enfants qui reçoivent des services de ces sociétés», a-t-il écrit.