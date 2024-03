Récit autobiographique aussi acide que lucide

«Je t’aime», c’est nul

Les mots comme «couple» lui mettent de la pression. Il préfère la zone grise. L’expression «je t’aime» est nulle. Toute le monde la dit, elle appartient aux films romantiques, aux chansons d’amour (Cabrel).

Quand Panayotis croise un mec, il se demande si celui-ci aime potentiellement les hommes. Puis si le mec le regarde, il doit interpréter l’intention derrière ce regard.

Dans une anecdote, Panayotis raconte, avoir sorti une capote de son pantalon et précise que son partenaire l’a prise, l’a ouverte avec ses dents et l’a enfilée.

« – Non, c’est pour moi.

– Ah mais moi je me fais pas baiser.

­– Ah bah moi non plus. »

Résultat: ils ne font rien de plus que des baisers maladroitement exécutés de nuit, toujours de nuit; «il ne faut pas trop que ça se voie que nos langues de garçons se touchent».

Le lait avant les céréales

Panayotis voit une spy «pour arrêter de faire mal à ceux que j’aime, ou ceux que je me fais croire que j’aime, ou dont j’aime le fait qu’ils m’aiment, tout ça c’est pareil».

Est-ce qu’aimer rend malade? Il se dit que c’est normal pour la première fois puisque quelqu’un entre en toi. «C’est nouveau, tu n’as jamais fait ça, tu n’as aucun anticorps.»