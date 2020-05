Vague de dépression, d’anxiété et de stress post-traumatique en vue

Entrepreneurs à risque

Selon Geneviève Fecteau, certains groupes sont plus à risque que d’autres, notamment les entrepreneurs.

«Ils portaient sur leurs épaules beaucoup de poids, la survie de leur entreprise. Bien souvent, ce sont des projets qui sont l’aboutissement d’une vie entière. Ce sont des rêves ou des passions qui peuvent venir s’effacer du jour au lendemain.»

Mme Fecteau précise que les travailleurs de première ligne demeurent les plus susceptibles de souffrir de stress post-traumatique. Ils ont travaillé de longues heures et peuvent s’être sentis impuissants de guérir certains malades.

À l’université

Pandémie de CoViD-19, cours en ligne, sécurité alimentaire des étudiants: la liste des tâches de la présidente de la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), Mélinda Prince, n’a cessé de s’allonger en mars et en avril. De plus, l’étudiante devait terminer ses propres travaux universitaires, un stress parmi tant d’autres.

Après avoir transféré les cours sur le Web à la mi-mars, l’université a permis à ses étudiants d’obtenir les crédits pour les cours entamés sans avoir à terminer les derniers travaux et sans recevoir de note. Cette option, qui apparaît sur le relevé de notes des étudiants comme «critère de succès ou d’insuccès», Mme Prince l’a prise.