Écrire avec patience et obstination: l’autobiographie d’une analphabète

Il n’en demeure pas moins que les onze brefs chapitres de L’Analphabète nous offrent des phrases finement ciselées, des mots justes, de la lucidité, de l’humour et de l’amour. Il s’agit de l’unique texte autobiographique d’Agota Kristof.

Agota Kristof, Prix Kossuth

L’ouvrage est paru en 2004 aux Éditions Zoé, à Genève. La maison a publié une nouvelle édition en 2021. Sur la couverture, on voit Agota Kristof à l’âge de cinq ans, à Csikvand, Hongrie.

La plus grande récompense obtenue par Agota Kristof aura sans doute été le Prix Kossuth (du nom d’un homme politique et révolutionnaire hongrois). Il s’agit de la récompense culturelle la plus prestigieuse, décernée par le président de la République. Elle l’a reçu en 2011, année de sa mort.