Six biographies de personnalités canadiennes pour les jeunes

Bientôt, elle remarque que le matin est la période de la journée la plus achalandée, et crée un nouveau créneau en restauration: la cuisine matinale. Elle innove en réinventant des plats basés sur les fruits, les fromages, les céréales, les crêpes, les omelettes et le pain doré.

Développant son expertise entrepreneuriale sur le terrain, elle commence par lancer un deuxième puis un troisième restaurant, tous avec le même nom, repas et décor. Puis, elle découvre les franchises, et s’y lance en 1994.

Aujourd’hui, son empire comprend plus de 130 restaurants à travers le Canada, où on peut déguster ses créations telle la Sarrasin surprise, le Réveil Samira et l’Omelette 10 étages.

Attraits du livre : Richement illustré. Le texte souligne les qualités de détermination, persévérance et créativité requises pour réussir une entreprise, en plus d’offrir des suggestions pratiques aux enfants qui veulent devenir entrepreneur.

Autres titres dans la collection «Chef d’entreprise»: Marc-Luc Archambault, sur le créateur de widgets et d’applications mobiles et vedette de l’émission Dans l’oeil du dragon; Louis Garneau, sur le fondateur de Louis Garneau Sports; et Juliette Brun, sur la fondatrice de plusieurs restaurants au Québec dont Juliette et Chocolat.