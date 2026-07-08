Qui mérite un Prix de reconnaissance de l’AFO?

Les mises en candidature pour les Prix de reconnaissance de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) sont ouvertes jusqu’au 19 août.

Décernés depuis plus de dix ans au congrès annuel de l’AFO, ces prix rendent hommage à des personnes, des organismes et des initiatives qui contribuent à faire grandir, rayonner et évoluer la francophonie de l’Ontario.

Le prochain congrès aura lieu du 22 au 24 octobre à l’Hôtel Sheraton Parkway Toronto North, à Richmond Hill, en banlieue Nord de Toronto.

Sous le thème Un nouveau souffle, le congrès réunira plus de 300 participants autour des grandes orientations issues des États généraux, de plénières, d’ateliers, de moments de réseautage et d’une programmation mobilisatrice.

Engagement exceptionnel

Le Congrès sera précédé, le 21 octobre, du cocktail d’ouverture et de la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones, qui récompense «un engagement exceptionnel, innovant, durable et structurant envers la communauté francophone de l’Ontario. Il met en valeur une personne, un groupe ou un organisme dont l’impact dépasse le cadre d’une seule initiative et contribue de façon marquante au rayonnement de la francophonie.»