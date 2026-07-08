Qui mérite un Prix de reconnaissance de l’AFO?

Prix de reconnaissance de l'AFO
Le trophée du Prix Paulette-Gagnon, conçu par l’artiste Shanna Steals. Photo: bE Ha Photography pour l'AFO
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Publié 08/07/2026 par l-express.ca

Les mises en candidature pour les Prix de reconnaissance de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) sont ouvertes jusqu’au 19 août.

Décernés depuis plus de dix ans au congrès annuel de l’AFO, ces prix rendent hommage à des personnes, des organismes et des initiatives qui contribuent à faire grandir, rayonner et évoluer la francophonie de l’Ontario.

Le prochain congrès aura lieu du 22 au 24 octobre à l’Hôtel Sheraton Parkway Toronto North, à Richmond Hill, en banlieue Nord de Toronto.

Sous le thème Un nouveau souffle, le congrès réunira plus de 300 participants autour des grandes orientations issues des États généraux, de plénières, d’ateliers, de moments de réseautage et d’une programmation mobilisatrice.

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Le président Fabien Hébert et le directeur général Peter Hominuk de l’AFO. Photo: capture d’écran

Engagement exceptionnel

Le Congrès sera précédé, le 21 octobre, du cocktail d’ouverture et de la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones, qui récompense «un engagement exceptionnel, innovant, durable et structurant envers la communauté francophone de l’Ontario. Il met en valeur une personne, un groupe ou un organisme dont l’impact dépasse le cadre d’une seule initiative et contribue de façon marquante au rayonnement de la francophonie.»

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Anciennement «Prix de la francophonie de l’Ontario» attribué tous les deux ans, le Prix de la ministre des Affaires francophones est désormais décerné annuellement.

Prix de la ministre des Affaires francophones
En octobre 2025, sous Caroline Mulroney, le Prix de la ministre des Affaires francophones avait été décerné à Fété Ngira-Batware Kimpiobi, cofondatrice et directrice générale de l’organisme Solidarité des Femmes Immigrantes Francophones du Niagara (Sofifran).

Parcours exemplaire

Pour les Prix de reconnaissance de l’AFO, les candidatures peuvent être soumises dans les catégories suivantes:

Le Prix Omer-Deslauriers reconnaît «l’apport exceptionnel d’une personne aînée (50 ans et plus) dont les actions ont enrichi la vie sociale, culturelle ou économique de la communauté franco-ontarienne. Il met en lumière un engagement durable, une influence positive et un leadership inspirant.»

Le Prix Paulette-Gagnon souligne «le parcours professionnel exemplaire d’une personne qui a contribué de manière significative au développement de la communauté franco-ontarienne».

Le Prix Florent-Lalonde reconnaît «les efforts et l’engagement d’un.e bénévole au sein de la communauté franco-ontarienne».

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Le Prix Horizon franco-ontarien récompense «une initiative, un projet ou une pratique communautaire qui a contribué de façon originale et durable à la vitalité de la francophonie ontarienne».

Le Prix Jeunesse reconnaît «l’implication remarquable d’un.e jeune dans la défense, la promotion ou le rayonnement de la francophonie ontarienne».

Le Prix Francophile salue «les efforts et l’implication d’une personne non-francophone qui, par son engagement, contribue activement à la promotion de la langue et de la culture françaises en Ontario».

Prix de reconnaissance de l'AFO
L’an dernier, le Prix Paulette-Gagnon avait été décerné à Marc Bisson, directeur général du Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) depuis plus de 30 ans.

Communauté dynamique

«Partout en Ontario, la francophonie s’épanouit grâce à des personnes et à des organismes dont les actions quotidiennes façonnent des collectivités plus fortes, inclusives et dynamiques», a déclaré Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Affaires francophones depuis le 5 juin.

Vous connaissez une personne, un organisme ou une initiative qui mérite d’être reconnu? C’est le moment de faire rayonner son apport et de souligner son engagement envers la francophonie ontarienne en présentant sa candidature aux prix de l’AFO.

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