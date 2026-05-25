Caroline Mulroney a laissé sa marque sur la francophonie

Caroline Mulroney, 5 à 7 AFO Queen's Park députés francophones
La ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, et le président de l'AFO, Fabien Hébert. Photo: l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 25/05/2026 par l-express.ca

«La démission de Caroline Mulroney marque la fin d’un chapitre important pour la francophonie ontarienne», a commenté l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

La ministre des Affaires francophones et du Conseil du Trésor de l’Ontario, députée de York-Simcoe, a annoncé ce 25 mai son retrait de la politique active dès le 5 juin, citant des raisons familiales.

«Il y a deux ans, j’ai perdu mon père. L’an dernier, mon mari Andrew et moi avons vu nos enfants prendre leur envol. Ce sont des moments qui nous rappellent l’essentiel. Ensemble, ils m’ont amenée à conclure qu’il était temps pour moi de tourner la page sur la vie politique élective et d’entreprendre un nouveau chapitre, que j’aborde avec enthousiasme.»

«Ce fut un honneur» de servir au sein du cabinet du premier ministre Doug Ford (depuis 2018), écrit-elle sur le réseau X.

drapeau franco-ontartien
Caroline Mulroney (à d.) avec la sénatrice Lucie Moncion, la lieutenante-gouverneure Edith Dumont, le sénateur René Cormier, en tête de la marche du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien à Sudbury, le 25 septembre 2025. Photo: AFO

Une force vive de la francophonie

À la francophonie ontarienne, elle indique que «ce fut un privilège de cheminer à vos côtés. De la création de l’Université de l’Ontario français à la modernisation de la Loi sur les services en français, et bien au-delà, nous avons réalisé des avancées qui laisseront une empreinte durable. La société franco-ontarienne n’est pas une clientèle politique à gérer. Elle constitue l’une des forces vives de notre province et de notre pays.»

Publicité

Selon le président de l’AFO, Fabien Hébert, «Caroline Mulroney aura été une voix influente au cœur du gouvernement ontarien, avec cette capacité rare de porter les enjeux de la francophonie là où se prennent les grandes décisions, mais surtout de contribuer à faire reconnaître l’Ontario français non pas comme une réalité périphérique, mais comme une composante essentielle, dynamique et pleinement contributive de notre province.»

Sous son leadership, souligne l’AFO, «des avancées importantes ont été réalisées dans plusieurs dossiers qui comptent pour l’Ontario français. Que ce soit en santé, en éducation, en développement économique, en immigration, en appui au milieu communautaire ou sur le plan du rayonnement international.»

«Son départ laisse une marque, parce que son passage en a laissé une.»

Peter Hominuk et Caroline Mulroney
Peter Hominuk et Caroline Mulroney. Photo: Facebook

Toujours présente et à l’écoute

Sur Facebook, le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk, écrit que «le départ de Caroline Mulroney de la vie politique me touche sincèrement».

«J’ai eu la chance de travailler avec elle pendant plusieurs années sur des dossiers importants, complexes et souvent sensibles pour l’Ontario français. Et honnêtement, elle a toujours été présente.»

Publicité

«En politique, on rencontre parfois des gens qui occupent un poste. Plus rarement, des gens qui prennent réellement le temps d’écouter, de comprendre les enjeux et de faire avancer les choses. Caroline Mulroney faisait partie de cette deuxième catégorie.»

«La politique est souvent dure. Très dure. Et trop souvent, on oublie de reconnaître sincèrement le travail des gens avant leur départ.
Alors aujourd’hui, je veux simplement dire merci.
Merci pour les nombreuses conversations franches.
Merci pour l’écoute.
Merci pour le respect démontré envers notre communauté.
Merci d’avoir été une alliée importante pour la francophonie ontarienne.»

Nouveaux ministres le 5 juin

C’est le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, qui remplacera Caroline Mulroney par intérim, le 5 juin, dans ses fonctions de présidente du Conseil du trésor.

Le premier ministre Doug Ford, qui a décrit Caroline Mulroney comme «plus qu’une collègue: une proche amie», n’a pas encore désigné de nouveau ministre des Affaires francophones.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur