Libre-échange: le legs des Mulroney à la rescousse de Pierre Poilievre

Malgré les consignes du premier ministre ontarien Doug Ford de se concentrer sur son mandat, la ministre Caroline Mulroney a proclamé son appui pour son «ami de longue date», le chef conservateur Pierre Poilievre, lors d’un événement de la campagne électorale fédérale à Toronto, mercredi matin.

«Croyez-le ou non, mon père était l’un des premiers donateurs [de Pierre Poilievre] à sa première campagne électorale dans Carleton», a déclaré Caroline Mulroney, fille de l’ex-premier ministre du Canada, feu Brian Mulroney.

«Il est un ami de longue date, et quand on m’a demandé de le présenter aujourd’hui, j’ai accepté», a indiqué la ministre ontarienne des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor, en mêlée de presse.

Lorsque questionné à la mi-mars à savoir s’il allait permettre à ses députés provinciaux de participer à la campagne des conservateurs aux élections fédérales, le premier ministre ontarien Doug Ford avait répondu que non.

Il avait expliqué que les députés conservateurs de la province seraient tous «submergés», soit trop occupés à travailler pour remplir leur mandat auprès des Ontariens.