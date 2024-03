Décès de Brian Mulroney: «l’honneur et l’enthousiasme»

Le Parti progressiste-conservateur s’est étiolé après le départ de Brian Mulroney, contesté par le Reform Party de Preston Manning, puis par l’Alliance canadienne de Stephen Harper, fusionnée avec le Parti progressiste-conservateur pour devenir le Parti conservateur d’aujourd’hui.

Avec Reagan et Thatcher

Brian Mulroney a dirigé le Canada en même temps que Margaret Thatcher au Royaume-Uni, Ronald Reagan aux États-Unis et Mikhaïl Gorbatchev en URSS, organisant notamment la lutte mondiale contre les «pluies acides» et contre l’apartheid en Afrique du Sud, et assistant à la chute du Mur de Berlin et du communisme en Europe de l’Est.

C’est lui qui a fait négocier et adopter l’Accord de libre-échange nord-américain, l’ALENA Canada-États-Unis-Mexique. Et c’est sous son gouvernement qu’a été instituée l’impopulaire taxe fédérale sur les produits et services (TPS), dont Brian Mulroney, à la blague, rejetait parfois la responsabilité sur son ministre des Finances Michael Wilson.

Les hommages à Brian Mulroney ont fusé de partout, à commencer par ceux de l’actuel premier ministre libéral Justin Trudeau et du chef conservateur Pierre Poilievre.

Ce dernier indique: «Je lui serai toujours reconnaissant pour ses conseils francs et son généreux mentorat à mon égard. Tous les Canadiens lui sont reconnaissants de l’héritage durable qu’il nous laisse.»