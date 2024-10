Quelques bijoux de la Louisiane

Capitale du jazz

Une des plus célèbres icônes du jazz est originaire de la Nouvelle-Orléans. Louis Armstrong y est né en 1901. En face du parc nommé en son honneur, on peut admirer une fresque rappelant les jazz funerals. L’aéroport international porte le nom de Louis Armstrong.

Lors de mon séjour en Louisiane, je me suis rendu à Saint-Martinville, près de Lafayette. C’est là que j’ai pu voir «les marécages, les fameux bayous aux dédales aquatiques plantés de cyprès chauves».

Les Acadiens y vécurent longtemps en autarcie quasi complète, «subsistant de pêche et de trappe, conservant leur langue et leurs traditions».

Évangéline

On sait que Henry Longfellow a publié en 1847 un poème épique intitulé Evangeline, A Tale of Acadie, racontant la déportation des Acadiens et la séparation forcée d’Évangéline et Gabriel à la veille de se marier. Le poème fait mourir Gabriel dans les bras de sa promise, bien des années plus tard.

Le guide nous apprend que le juge-écrivain Felix Voorhies, de Saint-Martinville, a publié en 1907 une histoire révisée d’Évangéline. «C’est au pied du grand chêne bordant le bayou Teche que les deux amoureux se sont retrouvés, elle mourant de chagrin après avoir appris qu’il s’était entretemps marié. Depuis cette époque, on se recueille devant l’arbre, en souvenir de la tragédie acadienne.»