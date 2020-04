Quand voyager est impossible pour longtemps

«Ici nous avons une météo estivale (24°C°). Aujourd’hui nous avons fait des grillades et déjeuné dans le jardin pour la première fois de l’année. Les merles peu farouches nous tenaient compagnie, ainsi que d’autres oiseaux très occupés à préparer leurs nids.

Notre confinement va être prolongé au-delà du 15 avril, nous saurons lundi soir jusqu’à quand», m’écrivait une amie toulousaine, mercredi dernier. «Soyez vous aussi attentifs et patients! Passez de belles fêtes de Pâques, même si les réunions familiales habituelles ne sont pas possibles. Toute la famille se joint à moi pour t’envoyer du soleil de Toulouse et de grosses bises.»

Êtes-vous, comme moi, de ceux qui adorent voyager et rencontrer des nouveaux amis sur d’autres continents, préférablement dans le Sud (sourire)? En ce temps de pandémie mondiale, nul ne sait quand ce sera possible de traverser les océans à nouveau.

On nous dit que le retour à la vie normale prendra des mois, voire au-delà d’une année, jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin… Maintenir les contacts avec nos amis outre-mer devient plus que jamais un moyen de survivre à la distanciation physique et géographique.

Souvenirs durables

En relisant ce récent courriel amical de Toulouse, mes pensées se sont envolées vers le Sud-Ouest de la France, que j’ai parcouru en 2013 en compagnie de ma copine Claire. C’était le bon temps, nous sommes parties à l’aventure le cœur léger, le vent dans les voiles, comme deux vagabondes sans contraintes, en toute liberté.