Protection internationale des familles: trois provinces prennent les devants

Des obligations au-delà des frontières

«Les responsabilités familiales ne prennent pas fin à nos frontières et c’est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir élargir notre partenariat avec d’autres pays pour assurer le recouvrement des paiements ordonnés par le tribunal», déclare Michael Parsa, ministre ontarien des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

«Un plus grand nombre de familles recevront l’aide dont elles ont besoin pour vivre et payer les dépenses nécessaires pour leurs enfants.»

L’Ontario met en œuvre la Convention de La Haye, ce qui permet au Bureau des obligations familiales (BOF) de la province de coopérer avec d’autres pays et autorités qui ont ratifié le traité. Celui-ci permet aux pays de mettre à exécution les ordonnances alimentaires et de recouvrer les paiements sous forme de saisie-arrêt de salaire, de saisie de biens, de suspension de permis et d’autres moyens légaux dans le territoire de compétence où habite le payeur.

Toronto, ville internationale

À Toronto, les francophones viennent non seulement d’un peu partout en Ontario, du Québec, de l’Acadie et des autres régions du Canada, mais également d’un grand nombre de pays ayant le français en partage.

Responsable des Services juridiques du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), Aissa Nauthoo accueille favorablement la participation du Canada et de l’Ontario à la Convention sur le Recouvrement des aliments de 2007.