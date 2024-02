Début de la réciprocité judiciaire entre l’Ontario et la France

Le 1er février était le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/23 pris en vertu de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Coïncidence, comme l’a noté la juge Julie Thorburn de la Cour d’appel de l’Ontario, ce même 1er février, plusieurs membres de la magistrature ainsi que des leaders de la communauté franco-ontarienne se sont rassemblés au Collège Massey pour saluer le consul de France à Toronto, Bertrand Pous, entré en fonction en septembre dernier.

Réciprocité judiciaire limitée aux pays de langue anglaise

Comment recouvrer une pension alimentaire lorsqu’un ex-conjoint et ses enfants sont en Ontario et que l’autre ex est en France ou l’inverse?

Depuis plus d’un quart de siècle, des juristes et justiciables de l’Ontario demandaient une réciprocité judiciaire avec la France pour que les ordonnances alimentaires des tribunaux ontariens soient reconnues par les tribunaux de France et vice versa.

Lorsque la France a démontré un intérêt à conclure une entente avec notre province, l’Ontario n’était malheureusement pas disposée à considérer la possibilité d’une entente de réciprocité judiciaire avec un pays de langue française.