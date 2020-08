Des enfants du divorce sont privés de milliards de dollars tous les ans

Dès qu’au moins une province ou un territoire agira ainsi et demandera au gouvernement fédéral de faire appliquer dans son ressort ces deux conventions internationales de droit familial, le Canada va pouvoir les ratifier. Nous serons alors en position d’encourager les pays qui tardent à porter suffisamment d’égards à l’endroit des enfants à suivre notre exemple.

Philippe Lortie

C’est avec fierté que je vous présente Philippe Lortie, qui a rejoint le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé en septembre 2001 en tant que Secrétaire et a été nommé Premier secrétaire en décembre 2001 (puis premier en rang en juillet 2011).

Il est principalement chargé de l’ensemble des instruments relatifs aux obligations alimentaires, dont la Convention Recouvrement des aliments de 2007 pour laquelle il a joué un rôle clé lors de la phase d’élaboration.

Il est également principalement chargé de la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, du Réseau international de juges de La Haye et des questions liées aux communications judiciaires directes.

Philippe Lortie a mis au point des outils informatiques au service des Conventions de La Haye, à savoir: le système de gestion électronique de dossiers et la base de données statistiques dans le cadre de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980, l’e-Profil des États et le projet de système électronique de gestion de dossiers et de communication à l’aide d’Internet en appui à la Convention Recouvrement des aliments de 2007.