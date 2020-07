Presque toutes les provinces ont tenté de limiter l’enseignement dans la langue de la minorité

Elle s’intéresse aux questions constitutionnelles, tels les droits garantis par la Charte, le droit autochtone et le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Elle fournit des conseils sur des questions complexes de droit administratif et constitutionnel, de même que sur la conformité des structures, politiques et pratiques institutionnelles aux normes du droit public.

Les enjeux linguistiques ont leur Chaire de recherche

François Larocque a représenté la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques comme intervenante à la Cour suprême du Canada dans le recours du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique.

Originaire de Sturgeon Falls, François Larocque est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Section de common law (programme français). Il a fait ses études en philosophie et en common law à l’Université d’Ottawa avant de compléter son doctorat à la University of Cambridge (Trinity College) au Royaume-Uni en tant que boursier du Commonwealth, Prince de Galles et Fondation Ricard. Il a été auxiliaire juridique à la Cour d’appel de l’Ontario et à la Cour suprême du Canada pour la juge Louise Arbour.

Suivant une méthodologie novatrice qui allie la théorie et la pratique, le professeur Larocque fait avancer la recherche sur la protection juridique des communautés linguistiques minoritaires. Il est aussi avocat-conseil chez Juristes Power, à Ottawa.

Sa pratique porte principalement sur les droits des minorités linguistiques francophones au Canada et sur les poursuites civiles pour les violations graves du droit international. Il est intervenu à tous les niveaux de cours judiciaires, dont la Cour suprême du Canada, pour faire valoir les intérêts de groupes et d’individus de la minorité linguistique.