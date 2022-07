Plan d’action pour les langues officielles: l’été des consultations

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) encourage le gouvernement fédéral à «accorder de l’importance au continuum en éducation dans la langue minoritaire, de la petite enfance au postsecondaire» dans le prochain Plan d’action pour les langues officielles (PALO).

L’organisme porte-parole des Franco-Ontariens voit en l’éducation et l’immigration francophone «deux outils centraux pour venir à bout de la pénurie chronique de main-d’œuvre francophone et bilingue dans la province».

4,5 milliards $ ?

Le Plan quinquennal est un cadre d’appui financier à plusieurs organisations francos hors Québec et anglos au Québec. Le Plan actuel totalise 2,7 milliards $. Le prochain (2023-28) pourrait atteindre 4,5 milliards $, selon des gens qui suivent ce dossier de près.

Il finance également des accords de livraison de services publics avec les provinces. Cinq ministères fédéraux y sont plus étroitement associés: Patrimoine canadien, Emploi et Développement social, Santé, Immigration et Justice.

Leadership, immigration, culture

Selon l’AFO, ses chapitres régionaux autonomes (les ACFOs), les organismes «racialisés» francophones et des centres culturels ont besoin de plus d’argent dans le futur Plan.