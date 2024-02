Place aux meilleures plumes criminelles

Twist Phelan campe un policier interprète d’origine rwandaise. Il parle le français, l’anglais, le swahili et le kinyarwanda. Ni tutsi ni hutu, il est rwandais. Mais la nouvelle est imprégnée des conflits entre ces deux peuples, de l’Interahamwe, de cette milice qui a massacré près d’un demi-million de Tutsis.

Poésie funeste

Margaret Atwood fait appel à des poètes pour donner vie à sa nouvelle criminelle. Une mère est influencée par James Thomson, poète écossais du XVIIIe siècle. Un mari parle dans son mode keatsien. «Ces Victoriens mêlaient toujours le sexe et la mort.»

Le mort au presbytère de Susan Daly est un pasteur qui lit des romans «remplis d’idées dangereuses, de vulgarité et de personnages impudiques». Et ce, pour préparer ses homélies! Évidemment, toute personne dotée d’un esprit stable peut facilement séparer la fiction de la réalité.

Aucune émotion

Linda L. Richard commence pour un jeu de mots: «exécuter un contrat», c’est-à-dire exécuter un homme. Plus loin, son personnage américain a «du temps à tuer». L’action se déroule à Vancouver, et son Yankee imagine que les Canadiens n’ont que du sirop d’érable et des castors à manger, possiblement du fromage.

Richard signe la meilleure nouvelle, à mon avis. Une relation amoureuse se développe entre celle qui doit exécuter un contrat et celui qui doit disparaître. On découvre qu’il est possible de ne ressentir «aucune émotion à tuer».