Phraséologie de l’amitié masculine

Benoit Jodoin, Archives de nos amitiés imparfaites
Benoit Jodoin, Archives de nos amitiés imparfaites, essai, Montréal, Éditions Triptyque, collection Queer, 2025, 138 pages, 29,95 $.
Publié 05/11/2025 par Paul-François Sylvestre

En puisant dans sa correspondance et ses photos, Benoit Jodoin s’adresse à un ami d’adolescence pour réfléchir sur l’amitié entre hommes gais au prisme de la pensée queer. Son essai intitulé Archives de nos amitiés imparfaites est le résultat d’une démarche dans le doute et la fragilité.

Jodoin a grandi au Québec dans les années 1990, lorsque le mot «gai» était bien campé et que le mot «queer» était encore à découvrir. Dès le premier chapitre, le trentenaire explique ce qu’il a appris de lui-même en affirmant: «Est queer ce qui autorise que les choses restent brouillées, incomprises, inachevées, confuses, complexes.»

Les chemins de l’amitié

La pensée queer invite à créer de nouvelles manières d’entrer en amitié, à célébrer l’amitié «dans ses échecs et ses imperfections, dans ses itérations parfois inspirantes, parfois douloureuses, à l’occasion passionnelles ou cruelles, et souvent affaiblies par le temps».

L’auteur s’inspire de biographies et de correspondances où sont relatés des récits d’amitiés masculines avant Stonewall (1969).

Il est d’abord question de la relation entre le Canadien Fred Vaughan et le célèbre poète américain Walt Whitman. Les deux hommes font l’amitié comme on faisait l’amour (to court) au 19e siècle, c’est-à-dire «se fréquenter, tenter de plaire à autrui pour s’y lier».

Dans sa correspondance, Gandhi témoigne de ses sentiments pour son ami Kallenbach. Il serait facile d’interpréter cela dans le sens d’une passion amoureuse. Or, leur compagnonnage raconte autre chose, «soit l’élaboration d’une manière d’être ensemble pour deux hommes dans l’intimité».

Marcel Proust

Jodoin fait brièvement allusion à l’histoire d’amitié tumultueuse entre Marcel Proust (22 ans) et le comte Rober de Montesquiou (38 ans). Dans une lettre adressée au comte en 1910, Proust écrit: «je ne vous ai encore parlé que de moi, mais parce que c’était pour vous parler de nous».

Les beaux mots que l’auteur d’À la recherche du temps perdu trouve pour parler d’amour, il les convertit pour décrire les relations hétérosexuelles de son œuvre. Pour écrire sur l’homosexualité, il ne lui reste que des mots de vulgarité, de solitude et d’exclusion.

Peu le savent, mais deux des plus grands génies espagnols du 20e siècle ont vécu ensemble «une histoire d’amitié passionnelle, impétueuse, ambiguë», comme le sont d’ailleurs les personnages eux-mêmes, le peintre surréaliste Salvador Dali et le dramaturge et poète Federico Garcia Lorca. Le premier était hétéro, le second était homo.

Amour et amitié

Avec ces exemples à l’appui, Jodoin explique comment il peut régner une confusion ambiante entre deux registres affectifs: l’amour et l’amitié. Il arrive souvent que des sentiments soient «capitalisés pour combler un besoin d’attention».

Puisant dans sa propre expérience, avec son ami d’adolescence, l’auteur voit en quelque sorte sa relation comme «une amitié-rempart, une amitié-refuge». Je souligne que, sur les bancs d’école, les deux garçons étaient efféminés, maniérés, nuls en sport et passionnés de mode, donc cibles idéales de quolibets homophobes.

Les homos et les hétéros, écrit Jodoin, ont un même problème: «la culture patriarcale marginalise les désirs de proximité avec les hommes». Il croit que les queers peuvent contribuer à créer une culture de la connexion, inventer un monde où deux hommes amis peuvent se dire «je t’aime».

Une seule conclusion s’impose à l’essayiste: les amitiés masculines sont imparfaites, «non pas dans le sens de ce qui fait défaut, mais dans le sens de ce qui reste inachevé, incomplet, perfectible».

