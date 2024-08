Pénible pêche aux indices pour le Murder Club du jeudi

Tout le monde va à la pêche aux indices. Une enquêtrice aimerait appartenir au Murder Club du jeudi, car ses membres n’ont pas à porter un uniforme, à adresser un salut réglementaire à un bouffon de supérieur, à s’inquiéter de la loi sur la police et sur les preuves judiciaires. Ils obtiennent plus vites des résultats, la procédure appropriée étant rarement utile quand il est question de poser le bon geste.

Aide à mourir

On cite parfois des grands noms. Benjamin Franklin aurait dit que «dans la vie rien n’est certain à part la mort et les impôts». Oscar Wilde, lui, a écrit qu’il y a deux tragédies dans la vie: «l’une est de ne pas avoir ce que l’on désire; l’autre, d’obtenir justement ce que l’on veut».

Tout un chapitre est consacré à une personne qui a recours à l’aide médicale à mourir (comme ce fut le cas pour ma sœur). On mentionne même Dignitas en Suisse, l’organisme qui a fourni ce service à ma jumelle.

L’auteur souligne que «les jours marqués par la mort sont des jours durant lesquels nous évaluons notre relation à l’amour sans user du moindre artifice».

Parenthèses et digressions

J’ai été quelque peu ennuyé de constater que le polar allait dans toutes les directions, s’étirant dans de longues parenthèses et des digressions de toutes sortes. Un premier meurtre a été commis, puis un second et un troisième, mais on n’est pas pressé à élucider cette affaire. Rendu à la page 300, j’avais encore de la misère à comprendre ce qui se passait.