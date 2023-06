Jumeau jumelle: un récit aux propriétés de miroir

«Le livre embrasse tout. Il est cet amas de mystère et de clarté.» Le livre est aussi comme «une lettre qui s’écrit et s’efface dans un enchaînement infernal. Dans une apparition et une disparition. Répétées. En boucle. Éternel.»

La narratrice écrit que, une fois devenus adultes, le frère et la sœur se voyaient rarement. Le travail et des vies occupées créèrent une distance.

Vague sentiment de culpabilité

Elle en garde «un vague sentiment de culpabilité». Il en a été de même pour moi. Était-ce le cours naturel des choses ou ai-je manqué d’attention envers ma jumelle…?

Pendant que le frère entre dans un monde morcelé de rendez-vous médicaux, d’espoirs, d’incertitudes et de terreurs, la sœur reprend le travail d’écriture d’un scénario de film. En vain, elle n’arrive pas à écrire autre chose que «le livre».

Cela a été ma situation. Pendant que ma jumelle Paulette préparait sa démarche pour l’aide médicale à mourir, je tentais de travailler sur un nouvel essai historique. Je n’y arrivais pas car Ma jumelle m’a quitté dans la dignité s’imposait.