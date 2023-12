Un Murder Club pas très réussi

Or, comme il y a quatre membres du club, souvent avec des points de vue divergents, on ne sait jamais si Richard Osman cherche à nous conduire vers quelque chose ou à nous éloigner de quelque chose.

À vrai dire, le romancier excelle dans l’art de faire du coq à l’âne et, partant, de brouiller les pistes un peu trop à mon goût.

À un moment donné, il écrit que l’Angleterre sait vraiment se montrer terne quand elle le veut. Je reconnais que ce n’est pas gentil de ma part de parodier ses mots, mais je ne peux m’empêcher de dire que l’auteur sait se montrer terne dans cette aventure du Thursday Murder Club.

Critique élogieuse

Je dois être honnête et vous dire que la critique a été assez élogieuse lors de la sortie de l’édition originale en anglais de ce polar. Le New York Times a signalé: «il n’aura fallu à Richard Osman que deux romans pour rejoindre l’élite des auteurs de polar». Le Point a ajouté que «c’est bien troussé, et si anglais».

J’ai eu de la difficulté à me rendre jusqu’à la page 400. Je ne cessais de penser à ce que l’auteur fait dire au chef de police qui écrit des romans durant ses temps libres: «On ne fait qu’écrire un mot, puis un autre et on prie pour que personne ne découvre le pot aux roses.» La citation serait de Lee Child (James Dover Grant de son vrai nom), écrivain et scénariste britannique.