Passer du polar au roman psychologique

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Soufiane Chakkouche, Rocking-chair, roman, Caraquet, Les Éditions de la Francophonie, 2025, 216 pages, 26,95 $.
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Publié 11/04/2026 par Paul-François Sylvestre

Surtout connu pour ses polars mettant en vedette l’inspecteur Dalil, Soufiane Chakkouche aborde maintenant l’intrigue psychologique avec le roman Rocking-chair. Il sort des sentiers battus pour échapper aux cases qu’il tient en horreur.

Le protagoniste est Joshua Lomu, un écrivain qui végète à Toronto entre subventions et petits boulots… jusqu’au jour où il met la main sur une vieille chaise berçante.

Lorsqu’il s’y installe pour écrire, quelque chose bascule, les mots prennent feu: «jamais ô grand jamais sa plume n’avait été si mordante et légère à la fois […] digne d’un Denis Diderot en avance sur son temps».

Voltaire

Son éditrice Béatrice estime tenir en main le meilleur manuscrit de sa carrière, «sans fautes d’orthographe ni coquilles, de surcroît». Elle a raison. Une fois le roman publié, la presse écrite et électronique se bat pour interviewer Joshua, «ce Voltaire vivant»!

Comme le succès littéraire est immédiat, Joshua se dit que la chaise berçante y est pour quelque chose. Il s’accroche à ce rocking-chair comme à un talisman. «Je lui dois ce que je suis devenu et ce que je vais devenir. Il n’y a que la mort qui peut me séparer de cette chaise.»

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Toronto

Soufiane Chakkouche campe d’abord son protagoniste torontois dans un piteux appartement sis au 666, Gladstone Avenue.

Quand la renommée de Joshua grandit, le romancier l’installe à Ward’s Island, là où la liste d’attente est la plus longue. Joshua passe de la quatre cent quatre-vingt-neuvième place à la première en en tour de main ou de plume.

Alphabet

Rocking-chair est composé de 26 chapitres titrés d’une seule lettre, de A à Z en vrac. On devine souvent que la lettre est l’initiale du prénom d’un personnage. Dans le cas de Q, elle renvoie à qibla (mot arabe qui signifie direction de La Mecque vers laquelle doit se tourner le musulman pour effectuer une prière).

C’est parfois plus difficile. Le premier chapitre, par exemple, est coiffé du P. Je soupçonne que cela vient de la deuxième phrase qui commence par « Pareillement au printemps précédent… »

Rimes en prose

La rime des mots en prose sourit beaucoup à Soufiane Chakkouche. En voici quelques exemples: Béatrice, son éditrice; ces trucs turcs; les tares de l’art; une pédicure sans bavure; plus haut que ses convives – ainsi que les cons qui y vivent; un quidam quiconque; un petit pan du plan.

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J’ai trouvé que le style de Chakkouche était parfois ampoulé, notamment lorsqu’il écrit: «le jeune homme de lettres haïssait les racistes autant que ces derniers détestaient les autres pigmentations épidermiques sous dépendance mélanique».

Lorsqu’une personne meurt, le romancier note qu’elle «venait d’obtenir son quitus de la vie, elle n’était plus qu’une chair sans âme sujette à la putréfaction». Il ajoute plus loin que Joshua s’étonne «du poids du corps alourdi par la mort malgré la charge de l’âme en moins!»

Rebondissements

L’intrigue de Rocking-chair est alimentée par trois thèmes: le pouvoir de la création, la fragilité de l’ego et le prix du succès. Le romancier ne ménage pas les rebondissements pour tirer de ces thématiques leur substantifique moelle.

Ingénieur de formation, Soufiane Chakkouche est un écrivain d’origine marocaine. Il est installé à Toronto depuis 2019, où il travaille comme journaliste, chroniqueur, romancier et scénariste.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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  • l-express.ca

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