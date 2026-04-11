Passer du polar au roman psychologique

Surtout connu pour ses polars mettant en vedette l’inspecteur Dalil, Soufiane Chakkouche aborde maintenant l’intrigue psychologique avec le roman Rocking-chair. Il sort des sentiers battus pour échapper aux cases qu’il tient en horreur.

Le protagoniste est Joshua Lomu, un écrivain qui végète à Toronto entre subventions et petits boulots… jusqu’au jour où il met la main sur une vieille chaise berçante.

Lorsqu’il s’y installe pour écrire, quelque chose bascule, les mots prennent feu: «jamais ô grand jamais sa plume n’avait été si mordante et légère à la fois […] digne d’un Denis Diderot en avance sur son temps».

Voltaire

Son éditrice Béatrice estime tenir en main le meilleur manuscrit de sa carrière, «sans fautes d’orthographe ni coquilles, de surcroît». Elle a raison. Une fois le roman publié, la presse écrite et électronique se bat pour interviewer Joshua, «ce Voltaire vivant»!

Comme le succès littéraire est immédiat, Joshua se dit que la chaise berçante y est pour quelque chose. Il s’accroche à ce rocking-chair comme à un talisman. «Je lui dois ce que je suis devenu et ce que je vais devenir. Il n’y a que la mort qui peut me séparer de cette chaise.»