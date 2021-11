Pas de surprises dans le Discours du Trône, les priorités du gouvernement

Il établit à cet effet deux priorités. Soit l’accès au logement abordable en collaboration avec les municipalités. Et l’accès à la première propriété en créant un «programme de location avec option d’achat».

Rien sur l’inflation dans le Discours du Trône

«Les étudiants des collèges ou des universités renoncent de plus en plus à l’idée de s’acheter une maison. Les travailleurs ont de la difficulté à faire le plein d’essence. Tous les mois, à travers le pays, les files s’allongent devant les banques alimentaires. Les réalités que vivent les familles canadiennes ont l’air d’être largement ignorées des Libéraux», a fustigé Erin O’Toole, chef du Parti conservateur.

«Rien dans le discours du Trône ne règle l’inflation, le coût de la vie, la crise d’unité nationale. Il n’y a aucun plan pour faire en sorte que les gens travaillent», a-t-il insisté en présentant son parti comme la voix des Canadiens en matière d’économie.

Même son de cloche du côté du chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh : «On dirait que le gouvernement s’essouffle. Il ne répond pas à l’urgence et aux problèmes que les gens traversent en ce moment.»

Une Loi sur les langues officielles modernisée

Le discours, intitulé Bâtir une économie résiliente: un avenir plus propre et plus sain pour nos enfants, a été présenté en anglais, en français et en inuktitut, une première dans l’histoire du pays.