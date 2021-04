Partir à l’aventure avec trois adolescents: l’histoire d’immigration de Patrice Bramat

Sur la liste des choses qui lui manquent le plus, Patrice Bramat classe en première position «la culture et la gastronomie». «Chaque fois que ma femme fait des allers-retours, elle revient avec une valise pleine de fromage!», mentionne-t-il.

Deux communautés francophones

Quant à leur intégration au sein de la communauté néobrunswickoise, il précise qu’elle a été plus facile avec la communauté anglophone que francophone.

«Il y a deux communautés francophones: les Canadiens de souche, et les Français, les Belges et autres gens qui parlent français. Ceux-là on les connait tous, on se connait tous entre nous, mais la communauté francophone locale n’est pas si facile à intégrer […] On a presque plus de copains anglophones que francophones en fait», réfléchit-il.

Passer par trois aéroports

Ce qu’il reproche le plus à sa province d’accueil n’a cependant aucun lien avec sa convivialité, mais concerne plutôt les perspectives de développement au Nouveau-Brunswick. «Ce qui manque, c’est un aéroport international […] Pour aller à New York, on est obligés de passer par Montréal ou Toronto», déplore-t-il.

S’il admet que des liaisons directes avec l’Europe ne seraient pas profitables, Patrice Bramat évalue cependant que d’en établir avec les États-Unis «aurait beaucoup de sens en termes d’économie et de développement d’activités locales».