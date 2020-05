Campobello, la vie entre le Nouveau-Brunswick et le Maine

Les habitants ont tout de même obtenu un statut particulier, en ce sens qu’ils peuvent sortir de l’île, que ce soit pour aller faire l’épicerie dans le village américain voisin de Lubec ou se rendre au Nouveau-Brunswick continental sans avoir à se placer en quarantaine lorsqu’ils reviennent chez eux.

Deux frontières



John Williamson, député fédéral de la circonscription Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, qui comprend l’île Campobello, souligne que ce privilège a été obtenu avant la fermeture presque complète de la frontière, grâce aux tractations entre le Canada et les États-Unis.

«Si on avait attendu, ça aurait été un problème énorme. On a bien travaillé ensemble avec le gouvernement canadien et aussi avec le gouvernement de Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick pour être surs et certains que les gens de Campobello pourraient traverser l’État du Maine pour revenir chez nous, au Nouveau-Brunswick.»

«C’est difficile pour les familles de Campobello, mais au moins on a une solution qui marche. Ils peuvent passer les deux frontières, faire leurs affaires, retourner chez eux sans être forcés de rester chez eux pendant 14 jours.»

Propagation du virus

Certains résidents craignent le risque de propagation du virus que comportent ces allers-retours fréquents et souhaiteraient plutôt que les autorités instaurent un service de traversier permanent et bloquent la frontière américaine.