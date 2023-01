Parler de mort pour célébrer la vie

Puisqu’on surnomme l’orgasme «petite mort», l’auteur comprends que sur son lit de mort son frère ait pu s’écrier: «Ce n’est pas la première fois que je meurs!»

Tintin et Arsène Lupin

Sylvain Lemay fut un avide lecteur de Tintin et d’Arsène Lupin. Il ne connaissait alors la vie qu’à travers les héros de ses lectures. Il en connaissait plus sur leur vie que sur «les émotions dans les visages et les gestes des personnes en chair et en os».

Son frère est un personnage complexe qu’il admire, mais qui l’intimide en même temps.

En écrivant plus de cent pages sur la mort de son frère, l’auteur est conscient que «c’est ma propre mort qui apparaît en filigrane». En plongeant dans le passé de son frère décédé, il essaie d’exorciser sa propre peur.

Il enjolive souvent ses souvenirs car cela lui fait plus de bien que la terne réalité.