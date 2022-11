Boucar Diouf ne veut pas opposer la mort à la vie

«Par leurs activités, les éléphants changent leur environnement au grand bonheur de la biodiversité : ils sont à la fois les jardiniers, les paysagistes et les planteurs de graines qui transforment les écosystèmes pour le bien de la nature.»

Carcasse généreuse

Lorsqu’une matriarche éléphant s’effondre, sa carcasse devient le terrain de toutes les convoitises. Chaque acteur de la savane se prépare à festoyer. «De cette carcasse généreuse, chacun voudra obtenir sa part.»

L’auteur précise qu’il en allait de même pour nos ancêtres lointains avant qu’on commence à enterrer leurs corps.

«Passé la légitime phase de stress, d’anxiété et de nostalgie, il faut se ressaisir et ouvrir de nouveau son cœur à ce que la vie a de beau à offrir.» La mort des uns contribue ainsi la naissance et l’épanouissement des autres.

La sagesse africaine nous rappelle que «la mort est l’aînée, la vie sa cadette; nous, humains, avons tort d’opposer la mort à la vie».