Conte «excrément» fort de Boucar Diouf sur les hippopotames

L’humoriste Boucar Diouf est d’abord un biologiste et océanographe. Son savoir scientifique pimente ses livres remplis de magie et de tendresse. Son tout dernier album intitulé Le Bourlingueur de Matungoua est un bel exemple d’un croisement entre ludique et éducatif. En vedette: les hippopotames.

Inspiré par sa fille Joellie qui, à l’âge de 7 ans, lui avait commandé un conte ayant pour protagonistes deux sympathiques hippopotames, Boucar Diouf propose un récit où on retrouve plusieurs des thèmes qui lui sont chers: respect de la nature, famille et amitié, transmission du savoir, biologie.

Les hippopotames proches des baleines

Le bourlingueur est un garçon de douze ans, prénommé Zinalé, qui se rend chaque jour sur les berges du fleuve Rigaloua, à Matungoua, pour admirer des hippopotames.

Ces «imposants et rigolos quadrupèdes» deviennent non seulement des copains, mais également des instructeurs au sujet d’une famille de mammifères génétiquement proches des baleines.

Chaos au centre-ville

Un jour, deux jeunes hippos quittent la sécurité du fleuve et de leur famille pour se retrouver en plein centre-ville de Matungoua. Complètement désorientés et paniqués, Tam-Tam et Hippolyte foncent dans les murs des commerces et causent un véritable chaos.