Lupin: la série francophone à regarder cette fin de semaine

Avec plus de 70 millions de vues, Lupin est la première série française à rencontrer un tel succès sur Netflix, et la deuxième série la plus visionnée de l’histoire de la plateforme.

Les 5 épisodes d’environ 50 minutes se dévorent rapidement. Idéal pour votre fin de semaine! Pourquoi regarder Lupin? l-express.ca vous dit tout!

Un Arsène Lupin des temps modernes

C’est l’histoire d’Assane Diop, fils d’un immigré sénégalais. La vie du jeune Assane est bouleversée lorsque son père est accusé d’un vol qu’il n’a pas commis. Des années plus tard, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin, pour venger son père.

Ce n’est pas une adaptation de l’oeuvre littéraire de Maurice Leblanc. Les créateurs de la série ont voulu transposer les aventures du gentleman cambrioleur à l’époque moderne. Dans la série, Assane reprend les codes d’honneur et d’élégance d’Arsène. Cependant, le personnage d’Omar Sy est mis au goût du jour: il est un voleur hors pair comme Arsène Lupin, mais aussi un petit génie de l’informatique. Une relecture contemporaine des romans écrits au début du 20e siècle.