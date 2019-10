Netflix: El Camino joue sur la nostalgie pour un retour réussi

Le 11 octobre dernier, la très populaire série Breaking Bad faisait son retour attendu à travers El Camino.

Sorti 6 ans après la diffusion du dernier épisode, ce film épilogue de près de 120 minutes a permis aux fans de la première heure de retrouver l’environnement qu’ils ont tant aimé. Et c’est un succès.

Des adieux nécessaires

On avait quitté en 2013 Breaking Bad et son duo caractéristique sur une note amère et funeste. Walter White tombait au champ de bataille tandis que son jeune acolyte Jesse Pinkman s’échappait enfin du supplice qui était le sien.

Mais comme de nombreux fans de la série l’avaient compris à la diffusion de ce dernier épisode, cette évasion ne signifiait pas la fin des problèmes (avec la justice et les gangs) pour ce personnage complexe, torturé et tourmenté.