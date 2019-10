Dans le cerveau de Bill Gates: une série documentaire Netflix en demi-teinte

La série mélange sa vie personnelle avec Melinda, la fondation qu’ils ont créée, son amitié avec Warren Buffet, les débuts de Microsoft et son enfance: une véritable rencontre privée. Pour tenter de percer les mystères de cet homme à la réussite fulgurante, la plateforme a employé images d’archives, interviews et infographies passionnantes.

Mais la mise en scène de toutes ces différentes facettes de la vie de Bill Gates s’enchaînent sans véritable lien élaboré dans le scénario. Plusieurs petits moments de l’existence du milliardaire sont évoqués sans que l’on arrive à les joindre.

Un portrait

Avec une fortune personnelle estimée à plus de 100 milliards $, Bill Gates fut un temps l’homme le plus riche de la planète. Pourtant, dans le documentaire, il semble être un homme simple, qui préfère la nature et les livres aux fastes mondains.