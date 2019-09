Séries télé: Stranger Things 3 aussi attachante que palpitante

Dans cette nouvelle saison, ils se trouvent encore face à l’inconnu, un autre mystère à résoudre. Mais au-delà de l’intrigue, l’adolescence avec son lot d’insouciance et de liberté éclate à l’écran, comme la difficulté pour les parents de voir grandir leurs enfants.

La découverte de la vie, l’amour et la fougue nous rend les personnages encore plus accessibles. Les plus grands se retrouvent dans leurs tenues rétro des années 80 achetées dans les premiers grands centres commerciaux, alors que les plus jeunes se comparent à leurs premières expériences.

De nouveau confrontés à ce que le cerveau humain ne peut imaginer par lui même, ces choses étranges qui font vibrer la série, les enfants d’Hawkins nous prennent par la main et nous entraînent dans cet univers où on a souvent peur, mais dont on ne se lasse pas.

Intrigue bien ficelée

Si les acteurs ont grandi, les personnages nous paraissent de plus en plus familiers. L’histoire bien menée et ficelée nous tient en haleine tout au long des 8 épisodes.

Lorsque les premières minutes défilent, la vie prend le dessus, on renoue avec la première saison et on redécouvre les personnages dans l’âge adolescent.