Palmarès 2023 des personnalités influentes de la francophonie canadienne

François Larocque (Ontario)

Avocat et professeur franco-ontarien, François Larocque participe activement à la recherche sur les enjeux linguistiques et à la défense des droits linguistiques de la minorité francophone au Canada.

Titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, renouvelée en 2023, il agit aussi comme conseiller dans les grandes causes linguistiques et auprès du milieu associatif et communautaire.

Il a notamment contribué à faire figurer les minorités linguistiques dans le projet de loi sur l’apprentissage et les services de garde (C-35). Et il s’est engagé dans la réforme de la Loi sur les services en français de l’Ontario et la Loi sur les langues officielles du Canada.

Jean-Marie Nadeau (Nouveau-Brunswick)

Jean-Marie Nadeau a joué un rôle capital dans le débat entourant le changement de nom de l’Université de Moncton. Tout a commencé par une lettre ouverte, publiée en février 2023, dans laquelle il revendiquait que l’Université de Moncton soit renommée «Université de l’Acadie».

Robert Monkton, qui a donné son nom à l’établissement, a été l’un des maîtres d’œuvre de la déportation des Acadiens. Militant de longue date, Jean-Marie Nadea a mobilisé l’Acadie et la francophonie canadienne et a provoqué un débat d’idées.