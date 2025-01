Merveilleux guide de notre chez-nous: le Canada

Le Québec et l’Ontario

Une trentaine de pages sont consacrées au Québec, comparativement à une vingtaine pour l’Ontario. J’ai choisi l’endroit que j’aime le plus: Le Petit-Champlain et Place-Royale, «le plus européen de tous les quartiers d’Amérique du Nord».

Ontario: Agawa Canyon Park. À bord d’un train d’époque, on découvre une nature sauvage, on sillonne la forêt à flanc de colline ou le long des rivières, on contemple «un décor naturel d’une saisissante beauté».

L’Ouest

Manitoba: Lieu historique national de la Maison Louis-Riel. On y dépeint de façon troublante l’existence des Métis à l’époque de la colonie de la rivière Rouge.

Saskatchewan: Lac La Ronge Provincial Park, le plus grand de la province. Ce parc porte le nom d’un lac mais en englobe plus d’une centaine; il est parsemé de 1 300 îles, de falaises et de peintures rupestres.

Alberta: Head-Smashed-In Buffalo Jump. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il s’avère l’un des «précipices à bisons» (technique de chasse) les mieux conservés en Amérique du Nord.