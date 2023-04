«Habitants du Nord»: périple entre Dawson et Tuktoyaktuk

À partir du 1er mai, UnisTV diffusera les lundis à 20h treize épisodes d’une nouvelle série réalisée par Vincent Poirier. Habitants du Nord est l’occasion de suivre l’animateur et humoriste franco-ontarien bien connu, avec son amie de longue date Nadia Campbell, sur l’autoroute Dempster du Grand Nord canadien.

De nombreuses communautés font leur vie le long de cette «route mythique». Le duo, accompagné des vidéastes Alex Normand et Marie-Josée Lalande de Alex & MJ – On The GO, enchaîne de multiples rencontres à l’occasion de ce périple.

Un train de sénateur

Pour le commun des mortels, cette route de près de 900 kilomètres ne nécessite pas plus que quelques jours. Pour Nadia et Vincent, ce périple jusqu’à Tuktoyaktuk n’aurait pas pu être accompli d’une autre manière qu’en prenant le temps de profiter.

«On a eu la chance de vivre le Grand Nord comme peu de gens le font avec le point de vue des résidents. On a dépecé un castor, pêché au filet. Qui a la chance de faire ça?», demande l’animateur. Ce voyage est également un grand bol d’air frais, et une source de grands dépaysements, ajoute Nadia Campbell.

Des journées de 24h

Cette aventure mène les aventuriers au niveau du Cercle Arctique, où le soleil ne se couche jamais à cette période.