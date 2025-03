Martine Noël-Maw: l’art d’être passionné et authentique

Selon Will, «quand on a la chance de venir au monde avec une passion, le moins qu’on doit faire c’est de la suivre et de ne pas écouter les wet blankets» (éteignoirs). «Peu importe ce que tu fais et où tu le fais, ce qui importe vraiment, c’est d’être authentique.»

Ernest Nephtali Dufault

William Roderick James (Will), de son vrai nom Ernest Nephtali Dufault (1892-1942), est né à Saint-Nazaire-d’Acton (Québec) en 1892 et décédé à Los Angeles en 1942. Il s’est surtout fait connaître comme écrivain et artiste illustrateur aux États-Unis.

Le cinéaste québécois Jacques Godbout a réalisé en 1988 un long métrage documentaire sous le titre Alias Will James. Il relate la vie de ce cow-boy sous l’angle du mythe américain.

Je signale, en passant, que le roman inclut une référence à l’artiste visuel fransaskois Joe Fafard et au roman La plus grosse poutine du monde, de la Franco-Ontarienne Andrée Poulin.