Neutre face à l’injustice: du poème au conte universel

Le célèbre poème de Martin Niemöller

Vous reconnaissez sans doute ce scénario basé sur le célèbre poème Quand ils sont venus, du pasteur allemand Martin Niemöller. «Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit. / Je n’étais pas communiste.» Et ainsi de suite pour les syndicalistes, les Juifs et les catholiques. «Quand ils sont venus me chercher, / il ne restait personne pour me défendre.»

Traduit dans de nombreuses langues, ce poème universel et intemporel illustre le danger de l’indifférence et dénonce l’inaction.

Très riche, grand-père vit dans une immense maison et dirige une imposante usine de croquettes. Sa fortune rend jaloux les Sans Entrailles rapaces. Quand ces derniers viennent le chercher, il re reste personne pour le défendre, bien entendu.

Neutralité illusoire

L’autrice entend des enfants dire qu’il n’y a pas d’espoir dans cette histoire. Ce n’est pas le cas. «L’espoir est dans ce que toi, tu diras… / Dans ce que toi, tu feras… / pour dénoncer l’injustice.»

Deux citations sont placées en exergue au début de l’album. Desmond Tutu: «Rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur.» Jean-Paul Sartre: «Ne pas choisir, c’est encore choisir.»