Maple Leafs: une saison cauchemardesque à oublier

L'avenir de certains joueurs et de l'entraîneur entre les mains du prochain DG

Auston Matthews
Auston Matthews a terminé la saison avec 53 points (27 buts, 26 passes) en 60 matchs. Photo: Chris Young
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Publié 20/04/2026 par Cindy Caron

Ne prenant pas part à la grande danse du printemps pour la première fois depuis 2016, les joueurs des Maple Leafs et l’entraîneur Craig Berube ont dû faire leur post-mortem plus tôt que prévu. Une saison à oublier pour l’équipe et les partisans qui se préparent à de gros changements cet été.

Un capitaine évasif sur son avenir

Le capitaine Auston Matthews prenait la parole pour la première fois depuis sa blessure survenue le 12 mars dernier. Toujours sous contrat avec les Leafs pour les deux prochaines saisons, Matthews n’a pas voulu trop s’avancer sur le futur. « Je ne peux pas prédire l’avenir », a-t-il dit.

Matthews à tenu a prendre le blâme pour les insuccès de l’équipe cette saison. 

Il a dit être fier de porter le chandail des Maple Leafs et d’être le capitaine. Chose qu’il ne tient pas pour acquise. Se présentant devant les médias avec une attelle au genou, il a ajouté que la réhabilitation de sa blessure se passe bien et qu’il prévoit être prêt pour le camp d’entraînement. 

Matthews a admis avoir eu de la difficulté à retrouver son rythme au retour des Jeux olympiques, où il a remporté l’or avec les États-Unis. 

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« Oui, je le crois »… C’est sur ces mots que le capitaine a terminé sa disponibilité média en réponse à la question s’il croit encore pouvoir gagner à Toronto.

Rielly sera-t-il avec les Leafs l’an prochain?

Un des sujets chauds de la saison pour les Leafs est le sort du défenseur Morgan Rielly. Avec l’équipe depuis 12 ans et sous contrat jusqu’en 2030, Rielly a connu une saison très difficile et les rumeurs vont bon train sur son avenir.

Possédant une clause de non-échange complète, le vétéran est en plein contrôle de sa situation. Est-ce que les dirigeants pourraient lui demander d’accepter d’être échangé? Ou est-ce qu’un rachat de contrat pourrait être dans les cartes? 

«C’est difficile de répondre, comme il n’y a pas encore eu de conversation. J’ai toujours voulu rester et je veux encore rester.»

Son salaire annuel de 7,5 millions $ rend la tâche difficile. Les Leafs devront fort probablement offrir une rétention de salaire à l’équipe avec laquelle l’organisation voudrait transiger.  

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Morgan Rielly
Morgan Rielly a été repêché par les Leafs au premier tour en 2012. Photo: Chris Young

Un tandem de gardiens qui a connu des difficultés toute l’année

Contrairement à l’an dernier où les Leafs avaient pu compter sur un tandem de gardiens impressionnant devant le filet, les choses se sont moins bien passées cette saison.

Anthony Stolarz et Joseph Woll ont éprouvé des difficultés toute la saison et ont été absents ou blessés à tour de rôle. Si bien que le gardien Dennis Hildeby s’est amené en renfort et a disputé 19 rencontres devant la cage des Leafs. 

Les insuccès des gardiens ont fait mal à l’équipe toute l’année. Stolarz a terminé la campagne avec un pourcentage d’efficacité de .893% et une moyenne de buts alloués de 3.23. 

De son côté, Joseph Woll a montré une fiche de .899% et 3.34 de moyenne de buts alloués. « Je sais ce dont je suis capable, je l’ai démontré par le passé. Je ne pense pas avoir performé au niveau de mes capacités. »  

Anthony Stolarz, qui avait tenu des propos incendiaires – mais justes – sur le manque de réponse de ses coéquipiers dans un match au mois d’octobre, est revenu sur le sujet. « Je ne regrette pas les propos suite au match contre Seattle en début de saison, mais je regrette la façon dont j’ai approché la situation », a-t-il admis.

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Anthony Stolarz
Anthony Stolarz s’est blessé à l’aine en fin de saison, mais n’a pas besoin d’opération. Photo: Chris Young

Frustration et déception pour Tavares, Nylander et Knies

John Tavares a pris une partie du blâme pour les déboires des Leafs cette saison. « Je dois être plus constant », a-t-il dit. Tavares, meilleur compteur de l’équipe (31 buts) termine pourtant la saison avec 71 points en 82 matchs. Il est également le seul joueur de l’équipe à avoir pris part aux 82 matchs de cette saison.

Le vétéran a confirmé qu’il portera l’uniforme du Canada aux Championnats du monde. «Il y a quelques détails à régler avec Hockey Canada, mais ça pointe dans cette direction. Chaque fois que j’ai la chance de représenter mon pays, je vais la prendre.»

C’est un William Nylander frustré qui s’est adressé rapidement aux médias. «Je pense que les nombreuses blessures qui se sont accumulées y sont pour beaucoup.» Nous n’avons pas été capables d’exécuter le système correctement. Je suis convaincu que nous serons en séries l’an prochain. »  Le suédois a été le meilleur pointeur des Leafs cette saison avec une fiche de 79 points (30 buts, 49 passes) en 65 parties.

Il pourrait rejoindre l’équipe de la Suède pour les Championnats du monde.

Du côté de l’attaquant Matthew Knies, il a avoué que l’équipe n’a jamais vraiment été dans le portrait des séries durant toute l’année. Il croit que ce n’est qu’une saison à oublier et que les Leafs seront compétitifs à nouveau la saison prochaine. Knies a admis que le positif d’un long été est que ça va aider à la réhabilitation de sa blessure. L’attaquant a été incommodé par une blessure à un genou toute la saison.

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Il a terminé en adressant les rumeurs de transactions à son sujet lors de la date limite des transactions. «C’était vraiment poche. Je veux être ici, je ne veux pas quitter les gars», a-t-il dit. 

William Nylander
William Nylander a été le meilleur pointeur des Leafs cette saison. Photo: Chris Young

Berube optimiste malgré tout

L’entraîneur Craig Berube croit et veut être de retour derrière le banc la saison prochaine. Son sort sera entre les mains du prochain DG, qui devrait être engagé dans les prochaines semaines.

Largement critiqué, Berube ne croit pas que la culture du groupe soit mauvaise: « Notre culture est bonne. Par contre, j’ai un problème avec le fait que ça ne se reflète pas sur la glace et dans les performances de l’équipe. » 

Il a été catégorique en disant qu’il croit fermement qu’une équipe peut remporter les grands honneurs avec Auston Matthews et William Nylander comme piliers.  

L’entraîneur des Leafs croit également que l’équipe devrait être de retour en séries l’an prochain.

«Nous devrons faire des changements, c’est certain, et de nouveaux joueurs se joindront à nous, mais je suis convaincu que nous pouvons être meilleurs l’an prochain.» 

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Un nouveau DG et des départs à venir

La chasse au DG est ouverte depuis le renvoi de Brad Treliving il y a quelques semaines. Keith Pelley et ses acolytes sont en plein processus et certaines entrevues ont déjà eu lieu via Zoom.

Parmi les favoris, Mike Gillis, Ryan Bowness (Islanders), John Chayka, Ryan Hardy, Ryan Martin (Rangers), Brandon Pridham et Chris Pronger.

Un retour de l’ancien capitaine Mats Sundin dans l’organisation est également avancé. 

Du côté des départs, Calle Jarnkrock, Nick Robertson, Matias Maccelli et Troy Stecher, tous sans contrat, ne devraient pas revenir. Il ne serait pas surprenant de voir un des deux gardiens Anthony Stolarz ou Joseph Woll être échangé durant l’été. 

Les prochains mois seront importants pour le futur des Maple Leafs. 

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