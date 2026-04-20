Maple Leafs: une saison cauchemardesque à oublier

Ne prenant pas part à la grande danse du printemps pour la première fois depuis 2016, les joueurs des Maple Leafs et l’entraîneur Craig Berube ont dû faire leur post-mortem plus tôt que prévu. Une saison à oublier pour l’équipe et les partisans qui se préparent à de gros changements cet été.

Un capitaine évasif sur son avenir

Le capitaine Auston Matthews prenait la parole pour la première fois depuis sa blessure survenue le 12 mars dernier. Toujours sous contrat avec les Leafs pour les deux prochaines saisons, Matthews n’a pas voulu trop s’avancer sur le futur. « Je ne peux pas prédire l’avenir », a-t-il dit.

Matthews à tenu a prendre le blâme pour les insuccès de l’équipe cette saison.

Il a dit être fier de porter le chandail des Maple Leafs et d’être le capitaine. Chose qu’il ne tient pas pour acquise. Se présentant devant les médias avec une attelle au genou, il a ajouté que la réhabilitation de sa blessure se passe bien et qu’il prévoit être prêt pour le camp d’entraînement.

Matthews a admis avoir eu de la difficulté à retrouver son rythme au retour des Jeux olympiques, où il a remporté l’or avec les États-Unis.