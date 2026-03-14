Maple Leafs: la saison d’Auston Matthews est terminée

Les Maple Leafs ont confirmé le pire pour leur capitaine. Après avoir été victime d’un coup vicieux de genou à genou, Auston Matthews ratera le reste de la campagne en raison d’une blessure au genou.

Une blessure sérieuse pour Matthews

L’incident survenu en deuxième période lors du match de jeudi face aux Ducks d’Anaheim fait jaser. Radko Gudas a sorti le genou et est entré violemment en collision avec Matthews.

Résultat, une déchirure de grade 3 du ligament collatéral médial ainsi qu’une contusion du quadriceps. Un coup de genou à genou vicieux qui a de graves conséquences.

L’équipe a ajouté que Matthews sera réévaluer dans deux semaines.

Suspension minime pour Gudas

L’assaillant, le capitaine des Ducks Radko Gudas, a eu une audience téléphonique avec le Département de la sécurité des joueurs au lendemain de la défaite de son équipe à Toronto.