Maple Leafs: la saison d’Auston Matthews est terminée

Le capitaine a subi une blessure au genou lors du match face aux Ducks

Leafs, Auston Matthews
Auston Matthews ratera le reste de la saison en raison d'une blessure à un genou. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/03/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs ont confirmé le pire pour leur capitaine. Après avoir été victime d’un coup vicieux de genou à genou, Auston Matthews ratera le reste de la campagne en raison d’une blessure au genou. 

Une blessure sérieuse pour Matthews

L’incident survenu en deuxième période lors du match de jeudi face aux Ducks d’Anaheim fait jaser. Radko Gudas a sorti le genou et est entré violemment en collision avec Matthews.

Résultat, une déchirure de grade 3 du ligament collatéral médial ainsi qu’une contusion du quadriceps. Un coup de genou à genou vicieux qui a de graves conséquences.

L’équipe a ajouté que Matthews sera réévaluer dans deux semaines.  

Suspension minime pour Gudas

L’assaillant, le capitaine des Ducks Radko Gudas, a eu une audience téléphonique avec le Département de la sécurité des joueurs au lendemain de la défaite de son équipe à Toronto.

Publicité

Résultat, une suspension de cinq matchs pour le vétéran. Suspension minime pour un récidiviste comme Gudas considérant l’ampleur de la blessure à Matthews. 

L’agent de Matthews commente

« Compte tenu de la gravité manifeste de la faute, je suis déçu et choqué que la ligue ait autorisé une telle décision. Une audience téléphonique et cinq matchs de suspension, c’est risible et absurde », a dit l’agent d’Auston Matthews, Judd Moldaver.

« Bien que la procédure soit définie dans notre convention collective, cette sanction est irresponsable et ridicule. Cette décision contribue à la perte de confiance de tous les joueurs dans le processus disciplinaire. Les joueurs et les supporters méritent mieux. Le Département de la sécurité des joueurs devrait être suspendu. »

Déception dans le camp des Leafs

L’entraîneur Craig Berube et les joueurs ont commenté pour la première fois la suspension samedi avant la rencontre à Buffalo. 

« Quand tu regardes ça, nous avons perdu notre gars, notre capitaine pour le reste de la saison. Je ne sais pas mais ça ne semble pas assez pour moi. Le gars est un récidiviste, ça ne semble pas suffisant. »

Publicité

« Je pense que la ligue aurait pu faire un peu plus. Considérant que notre meilleur joueur, notre capitaine ne sera pas avec nous pour le reste de la saison. C’est une grosse perte et j’aurais aimé voir un peu plus », a pour sa part dit Matthew Knies.

Le défenseur Jake McCabe n’a pas mâche ses mots. « Tu perds un gars pour le reste de la saison, ton leader et l’autre gars obtient cinqbmatchs de suspension. Ce n’est pas la première fois qu’il fait quelque chose comme ça. C’est vraiment frustrant. »

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur