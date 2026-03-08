Rien ne va plus pour les Leafs qui subissent un septième revers de suite

Les Maple Leafs accueillaient le Lightning de Tampa Bay samedi soir. Le capitaine Auston Matthews avait dit plus tôt dans la journée que l’équipe n’était pas dans une position idéale ou plaisante. « Ce n’est jamais l’fun de perdre et nous devons en prendre la responsabilité. »

« Tant qu’on n’est pas complètement hors course, on n’est pas hors course. Il faut se concentrer sur le match de ce soir, sur les efforts et la combativité nécessaires, et jouer de la bonne manière », avait dit l’entraîneur Craig Berube à ses joueurs avant la rencontre. Clairement le message du coach ne passe plus.

Les Leafs ont une fois de plus subi l’humiliation devant 18 514 partisans à l’Aréna Scotiabank.

Easton Cowan, Jacob Quillan et Calle Jarnkrok étaient de retour dans l’alignement suite aux échanges des derniers jours.

Malgré que Matias Maccelli ait ouvert la marque pour Toronto, ceux-ci ont vu Tampa rapidement répliquer et facilement se sauver avec la victoire.