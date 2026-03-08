Rien ne va plus pour les Leafs qui subissent un septième revers de suite

Défaite de 5-2 contre le Lightning

Leafs
Les Maple Leafs n'ont toujours pas remporté de match depuis le retour de la pause olympique. Photo: Chris Young
Publié 07/03/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs accueillaient le Lightning de Tampa Bay samedi soir. Le capitaine Auston Matthews avait dit plus tôt dans la journée que l’équipe n’était pas dans une position idéale ou plaisante. « Ce n’est jamais l’fun de perdre et nous devons en prendre la responsabilité. »

« Tant qu’on n’est pas complètement hors course, on n’est pas hors course. Il faut se concentrer sur le match de ce soir, sur les efforts et la combativité nécessaires, et jouer de la bonne manière », avait dit l’entraîneur Craig Berube à ses joueurs avant la rencontre. Clairement le message du coach ne passe plus.

Les Leafs ont une fois de plus subi l’humiliation devant 18 514 partisans à l’Aréna Scotiabank. 

Easton Cowan, Jacob Quillan et Calle Jarnkrok étaient de retour dans l’alignement suite aux échanges des derniers jours.

Malgré que Matias Maccelli ait ouvert la marque pour Toronto, ceux-ci ont vu Tampa rapidement répliquer et facilement se sauver avec la victoire.

Jake Guentzel, Corey Perry, Oliver Bjorkstrand et Brandon Hagel ont fait bouger les cordages pour les visiteurs. Nick Robertson a marqué en toute fin de partie pour les Leafs mais il était trop tard. Défaite de 5-2 pour les Leafs qui se font une fois de plus huer à domicile. 

Bien qu’elle ne soit pas encore mathématiquement éliminée, l’équipe est en voie de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016. 

Les Leafs ouvrent la marque

Pour une rare fois dans les dernières semaines, les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Bel effort le long de la bande de la part de William Nylander pour s’emparer de la rondelle en zone adverse.

S’amenant à deux contre un, il a refilé le disque à Matias Maccelli qui a touché la cible. Un troisième but en cinq matchs et 13e cette saison pour Maccelli. 1-0 Leafs avec seulement 4:50 minutes jouées. 

Riposte rapide du Lightning

Comme c’est souvent le cas cette saison, les visiteurs répliquent sur la séquence suivante. Le tir de Ryan McDonagh a dévié derrière Stolarz. 

Jake Guentzel a sauté sur un rebond quelques minutes plus tard pour à son tour déjouer Stolarz. Avec son tir du revers, Guentzel inscrit son 27e but de la saison et donne l’avance aux siens. 

Les visiteurs ont marqué deux autres buts avant la fin de la première période. Corey Perry, patient avec la rondelle, n’a pas raté sa chance de toucher la cible. Un « premier » but avec le Lightning pour celui qui a été échangé des Kings au Lightning vendredi. Perry avait porté les couleurs de Tampa de 2021 à 2023. 

Oliver Bjorkstrand a pour sa part marqué son 11e but de la saison. Le Lightning est rentré au vestiaire avec une confortable avance de 4-1 sur les Leafs.

Encore des huées pour les Maple Leafs

L’entraîneur Craig Berube a retiré son gardien dans les dernières minutes de la troisième période dans l’espoir de donner un avantage à ses joueurs. Ce sont plutôt les visiteurs qui ont compté un autre but lorsque Brandon Hagel a poussé la rondelle dans un filet désert. 

Les partisans se sont mis à quitter l’aréna en masse par la suite. Nick Robertson a inscrit son 13e de la campagne avec 30 secondes à faire à la rencontre. humiliante défaite de 5-2 pour les Leafs qui ont quitté la glace sous les huées.

Échos de vestiaire

« Ils paient beaucoup d’argent pour venir nous voir jouer et ils veulent des victoires, comme nous le voulons aussi. Ça fait partie de la game », a dit Craig Berube au sujet des huées.

« C’est plate d’entendre les huées », a dit Anthony Stolarz. « Évidemment les gens sont frustrés. Ils payent chers pour venir aux matchs. Ça nous donne plus de motivation. Nous devons trouver une façon de se sortir de cette impasse. »

Septième défaite de suite pour les Leafs. La plus longue séquence sans victoire dans l’histoire de l’équipe est de 11 matchs en 2014-2015…

