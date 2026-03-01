Troisième défaite de suite pour les Leafs qui se font humilier par les Sénateurs

De retour de la pause olympique et d’un voyage peu fructueux de deux matchs en Floride, les Maple Leafs renouaient avec leurs partisans samedi soir. Un premier match à domicile en un mois. Toronto accueillait les Sénateurs d’Ottawa pour une bataille de l’Ontario.

Malgré que Morgan Rielly ait rapidement donné l’avance aux siens en début de match, la soirée a rapidement tourné en catastrophe. Triste spectacle d’une équipe peu inspirée. Les amateurs présents n’ont pas manqué de laisser savoir leur mécontentement en huant les Leafs dès la première période. Situation trop fréquente cette saison.

Le gardien Joseph Woll a été remplacé en fin de deuxième période après avoir accordé 5 buts en 28 tirs. William Nylander a été le seul autre buteur des Maple Leafs.

Drake Batherson (2), Dylan Cozens (2) et Thomas Chabot ont touché la cible pour les visiteurs.

Après la défaite, le capitaine Auston Matthews a qualifié la soirée d’embarrassante.