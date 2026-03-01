Troisième défaite de suite pour les Leafs qui se font humilier par les Sénateurs

Revers embarrassant de 5-2 contre Ottawa

Sens-Woll
Le gardien des Leafs Joseph Woll accordé 5 buts en 28 tirs et a été remplacé en 2e période. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/03/2026 par Cindy Caron

De retour de la pause olympique et d’un voyage peu fructueux de deux matchs en Floride, les Maple Leafs renouaient avec leurs partisans samedi soir. Un premier match à domicile en un mois. Toronto accueillait les Sénateurs d’Ottawa pour une bataille de l’Ontario.

Malgré que Morgan Rielly ait rapidement donné l’avance aux siens en début de match, la soirée a rapidement tourné en catastrophe. Triste spectacle d’une équipe peu inspirée. Les amateurs présents n’ont pas manqué de laisser savoir leur mécontentement en huant les Leafs dès la première période. Situation trop fréquente cette saison.

Le gardien Joseph Woll a été remplacé en fin de deuxième période après avoir accordé 5 buts en 28 tirs. William Nylander a été le seul autre buteur des Maple Leafs. 

Drake Batherson (2), Dylan Cozens (2) et Thomas Chabot ont touché la cible pour les visiteurs. 

Après la défaite, le capitaine Auston Matthews a qualifié la soirée d’embarrassante. 

Publicité

Les trois Olympiens des Leafs honorés

L’organisation a honoré ses trois olympiens durant la première pause publicitaire. Une situation un peu malaisante considérant que le capitaine Auston Matthews a mené l’équipe américaine à la victoire face au Canada la semaine dernière.

Oliver Ekman-Larsson (Suède), William Nylander (Suède) et Auston Matthews (États-Unis) ont tour à tour été présentés sur écran géant. Des applaudissements chaleureux ont été entendus pour les deux représentants de la Suède alors que c’est sans surprise que Matthews a été reçu avec un mélange de huées et d’applaudissements. 

Brady Tkachuk et Jake Sanderson des Sénateurs ont également remporté l’or à Milan avec Matthews. 

Matthews-salute
Auston Matthews salue la foule. Photo: Chris Young

Les Leafs prennent les devants

Les Maple Leafs ont été les premiers à ouvrir la marque dès les premières minutes de la rencontre. Toronto s’est inscrit au pointage grâce à un tir du poignet de Morgan Rielly. Un 8e but cette saison pour le défenseur des Leafs. 

Rielly-Sens
Morgan Rielly a rapidement déjoué Linus Ullmark. Photo: Chris Young

Le vent tourne rapidement

Les visiteurs ont créé l’égalité à 10:59 de la première période. Le tir du poignet de la pointe de Thomas Chabot a eu raison du gardien Joseph Woll. Les Sénateurs ont complètement dominé les Leafs. Après une période de jeu, le nombre de tirs au but était de 16-2 en faveur des visiteurs.

Publicité

Ottawa a pris les devants en début de deuxième période. Dylan Cozens a sauté sur une rondelle libre qui avait rebondi sur deux joueurs des Leafs pour facilement la rediriger dans le filet. Un 19e cette saison pour l’attaquant des Sénateurs. 2-1 Ottawa.

Drake Batherson a procuré une confortable avance de deux buts aux Sens en milieu de la période médiane.

Batherson-Zub
Drake Batherson célèbre son but avec Artem Zub. Photo: Chris Young

Nylander réduit l’avance des visiteurs

Les Leafs ont rapidement réduit l’avance des Sénateurs après le but de Batherson. William Nylander a vu Linus Ullmark effectuer le premier arrêt, mais l’attaquant des Leafs a persisté et poussé la rondelle derrière la ligne rouge. Un 19e but cette saison pour Nylander.

Nylander-Sens
William Nylander a marqué son 19e but de la saison en 2e période. Photo: Chris Young

Les Sénateurs attaquent et chassent Joseph Woll du match

Ottawa a rapidement et facilement pris le contrôle de la rencontre par la suite. Drake Batherson et Dylan Cozens ont tous deux marqué leur deuxième du match avant la fin de la deuxième période.  

Le deuxième but de Cozens et cinquième des Sénateurs a signifié la fin de la soirée de travail du gardien Joseph Woll. Le cerbère des Leafs a accordé 5 buts en 28 tirs en sa direction. 

Publicité

Anthony Stolarz n’a accordé aucun but, mais les Leafs ont été incapables de remonter la pente. Revers de 5-2 aux mains des Sénateurs.

Woll-Stolarz
Anthony Stolarz a remplacé Joseph Woll devant le filet. Photo: Chris Young

Troisième défaite de suite qui aura sûrement de lourdes conséquences pour Toronto. Il est difficile de penser que l’entraîneur Craig Berube sera encore derrière le banc pour terminer la saison. Le directeur général Brad Treliving est également dans l’eau chaude.

Avec la date limite des transactions qui arrive à grands pas, les Leafs seront fort probablement vendeurs d’ici au 6 mars. Toronto risque de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis le début de l’ère Matthews. 

Échos de vestiaire

Auston Matthews après la défaite: « Pour être honnête avec vous, c’était embarrassant. Nous devons jouer avec plus de fierté », a dit le capitaine.

Le défenseur Jake McCabe n’a pas mâché ses mots: « J’ai trouvé que nous avons bien joué pour les cinq premières minutes, après ça, c’était de la merde. »

Publicité

« Ils doivent avoir le coeur et la combativité nécessaire. Ils doivent amener ça et ils doivent vouloir amener ça », a pour sa part dit l’entraîneur Craig Berube.

Les prochains jours risquent d’être mouvementés dans l’univers des Leafs.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur