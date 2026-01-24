Malgré les huées, Mitch Marner et les Golden Knights l’emportent sur les Leafs

Défaite de 6-3 pour Toronto

Mitch Marner - Leafs
Mitch Marner n'a obtenu aucun point à son retour à Toronto. Photo: Chris Young
Publié 24/01/2026 par Cindy Caron

Match significatif pour les partisans des Leafs vendredi soir. Après avoir quitté l’organisation en tant que joueur autonome en juillet, Mitch Marner était de retour dans sa ville natale pour y disputer un premier match à l’Aréna Scotiabank dans un uniforme adverse.

C’est sur une majorité de huées qu’il s’est présenté sur la glace. Heureusement pour l’attaquant, ses coéquipiers des Golden Knights étaient d’attaque. Ils ont rapidement pris une avance de deux buts dans la rencontre. Jack Eichel et Keegan Kolesar ont facilement eu raison du gardien Anthony Stolarz. 

John Tavares a donné un peu d’espoir aux Leafs dès les premières secondes de la période médiane mais les visiteurs ont rajouté à leur avance grâce à des buts de Pavel Dorofeyev et Braeden Bowman. 

Scott Laughton et Bobby McMann ont ramené les Leafs dans le match, à un but d’écart, mais Mark Stone a touché la cible à deux reprises pour confirmer la victoire des siens. 

Dorofeyev-Stolarz
Anthony Stolarz a alloué 5 buts en 30 tirs. Photo: Chris Young

Anthony Stolarz de retour devant le filet des Leafs

Absent depuis le 11 novembre dernier en raison d’une blessure au haut du corps, le gardien des Leafs était de retour devant le filet. L’équipe a annoncé plus tôt dans la journée le renvoi du jeune gardien Dennis Hildeby aux club-école des Marlies. pas de ménages à trois devant la cage des Leafs. 

Des huées à profusion pour Marner

Sans surprise, l’ancien joueur vedette des Maple Leafs a eu droit à un accueil plutôt tiède. Hué dès la période d’échauffement, Marner a reçu les « boos » des amateurs tout au long de la rencontre.

Il s’est fait huer à chaque fois qu’il touchait la rondelle et applaudir à chaque fois qu’il retournait au banc. Un scénario jamais vu et inattendu, autant pour les joueurs que pour l’entraîneur des Knights. 

Un vidéo hommage a été projeté sur l’écran géant durant la première pause commerciale de la rencontre. Malgré quelques huées, Mitch Marner a eu droit à un ovation debout respectueuse.

Les joueurs de Vegas ont rapidement tapé leur bâtons sur la bande pour masquer les premières huées et « forcer » la foule à applaudir. Du jamais vu ça aussi. Marner semblait émotif et soulagé que le moment soit passé.  

Mitch Marner
Mitch Marner a salué la foule durant le vidéo hommage. Photo: Chris Young

Vegas donne le ton avec deux buts rapides

Les visiteurs ont été les premiers à noircir la feuille de pointage. S’amenant à deux contre un devant le gardien des Leafs, le capitaine Mark Stone a refilé le disque à Jack Eichel qui a facilement marqué dans un filet quasi désert. L’attaquant des Knights et ancien des Sabres connaît toujours beaucoup de succès contre Toronto. Un but en un tir pour les Golden Knights.

Quelques minutes plus tard, Keegan Kolesar a à son tour fait mal paraître Stolarz. Son tir du poignet a fait bouger les cordages. Un arrêt que le gardien des Leafs aurait dû faire. 2-0 Vegas après 20 minutes de jeu.

Kolesar-Stolarz
Keegan Kolesar a déjoué Anthony Stolarz et inscrit le 2e but des Knights. Photo: Chris Young

Tavares donne un peu d’espoir aux Leafs

Les Maple Leafs se sont finalement inscrits au pointage dès les premières secondes de la deuxième période. John Tavares, bien posté à la droite du gardien adverse, a sauté sur une rondelle libre qu’il a habilement poussé dans le filet du revers. Un 19e but cette saison pour le vétéran des Leafs. 2-1 Vegas. 

Tavares-celly
John Tavares a réduit l’avance des visiteurs en marquant son 19e but de la saison. Photo: Chris Young

Les visiteurs en rajoute

Le meilleur marqueur de Vegas Pavel Dorofeyev, a inscrit son 22e but de la saison en sautant sur son propre rebond. Un autre but que Stolarz aurait dû prévenir. Braeden Bowman a lui aussi touché la cible quelques minutes plus tard.

Remontée de Toronto en fin de deuxième

Les Leafs ont effectué une remontée en deuxième période et se sont approché à un but des visiteurs. Scott Laughton s’est amené seul devant Adin Hill qu’il a déjoué entre les jambières. Un 8e but cette saison et le troisième lors des cinq derniers matchs. 

Bobby McMann a par la suite habilement fait dévier un tir de Max Domi derrière le gardien de Vegas. Les Golden Knights ont demandé une révision vidéo pour bâton élevé mais le but a été confirmé. Le bâton de McMann n’étant pas plus haut que la barre transversale sur le jeu. 4-3 après deux périodes.

McMann-Vegas
Bobby McMann célèbre son 16e but de la campagne. Photo: Chris Young

Les Leafs manquent de jus et Mark Stone marque 2 buts

Malgré une bonne période médiane, les hommes de Craig Berube se sont une fois de plus écroulés en troisième période. Incapables de jouer un 60 minutes complet, ils ont une fois de plus vu leurs adversaires se sauver avec la victoire. 

Le capitaine de Vegas s’est amené à deux contre un avec Ivan Barbashev devant Stolarz pour redonner une avance de deux buts à son équipe. Stone a confirmé la victoire des siens par la marque de 6-3 en poussant la rondelle dans un filet désert en fin de match. 

Mark Stone
Le capitaine Mark Stone a confirmé la victoire des Golden Knights avec 2 buts. Photo: Chris Young

Échos de vestiaires

Anthony Stolarz a alloué cinq buts à son premier match depuis novembre. « Le rythme et la vitesse. Tu peux faire de ton mieux pour répliquer ça en pratique mais une fois que tu arrives dans un match, c’est beaucoup plus rapide. Au début j’étais un peu en retard mais plus la partie progressait, plus je me sentais confortable », a-t-il dit. 

Scott Laughton a parlé du manque d’effort et d’urgence de l’équipe alors que John Tavares a dit que les joueurs doivent se regarder dans le mirroir. 

Du côté des visiteurs, Mitch Marner était content que sa première visite à Toronto soit chose du passée. « Vraiment, je n’aurai plus besoin d’en parler maintenant », a-t-il dit après la victoire de son équipe. 

« Je savais que j’allais me faire huer ce soir mais je n’ai pas vu venir les applaudissements quand je rentrais au banc, dans un sens c’était drôle. »

Il a ajouté avoir apprécié l’amour et le support reçu durant le vidéo hommage et dit qu’il a beaucoup d’amour pour les fans.

Troisième défaite de suite à domicile pour les leafs qui seront de retour au jeu dimanche après-midi alors qu’ils recevront la visite de l’Avalanche du Colorado.

