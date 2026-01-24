Malgré les huées, Mitch Marner et les Golden Knights l’emportent sur les Leafs

Match significatif pour les partisans des Leafs vendredi soir. Après avoir quitté l’organisation en tant que joueur autonome en juillet, Mitch Marner était de retour dans sa ville natale pour y disputer un premier match à l’Aréna Scotiabank dans un uniforme adverse.

C’est sur une majorité de huées qu’il s’est présenté sur la glace. Heureusement pour l’attaquant, ses coéquipiers des Golden Knights étaient d’attaque. Ils ont rapidement pris une avance de deux buts dans la rencontre. Jack Eichel et Keegan Kolesar ont facilement eu raison du gardien Anthony Stolarz.

John Tavares a donné un peu d’espoir aux Leafs dès les premières secondes de la période médiane mais les visiteurs ont rajouté à leur avance grâce à des buts de Pavel Dorofeyev et Braeden Bowman.

Scott Laughton et Bobby McMann ont ramené les Leafs dans le match, à un but d’écart, mais Mark Stone a touché la cible à deux reprises pour confirmer la victoire des siens.

Anthony Stolarz de retour devant le filet des Leafs

Absent depuis le 11 novembre dernier en raison d’une blessure au haut du corps, le gardien des Leafs était de retour devant le filet. L’équipe a annoncé plus tôt dans la journée le renvoi du jeune gardien Dennis Hildeby aux club-école des Marlies. pas de ménages à trois devant la cage des Leafs.