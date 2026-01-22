Les Leafs s’inclinent en prolongation contre les Red Wings

Défaite de 2-1

Matthews-Wings
Auston Matthews et les Leafs ont perdu les 4 matchs contre les Red Wings cette saison. Photo: Chris Young
Publié 22/01/2026 par Cindy Caron

Alors que dame nature faisait des siennes dans la ville reine, les amateurs de hockey étaient rassemblés à l’Aréna Scotiabank pour assister à un duel important. Les Maple Leafs recevaient la visite des rivaux de division, les Red Wings de Détroit.

Dans un calendrier condensé dû à la pause olympique qui arrive à grand pas, les Leafs se devaient d’obtenir les deux points importants au classement.

Les Leafs ont ouvert la marque à 4:46 sur un but de Scott Laughton. Un 14e en carrière contre les Red Wings pour le vétéran. Les visiteurs ont nivelé la marque avec 17 secondes à faire à la première période grâce à Simon Edvinsson. 

L’issue de la rencontre s’est décidée en prolongation alors que les visiteurs ont profité d’une erreur d’Easton Cowan pour se retrouver à deux contre un devant Joseph Woll. Le capitaine des Red Wings Dylan Larkin a déjoué le gardien des Leafs d’un tir du poignet. Détroit l’emporte 2-1.

Une 8e défaite en prolongation pour les Leafs cette saison. Toronto montre une fiche de 4 défaites cette saison contre les Red Wings.

Après avoir connu deux départs difficiles récemment, Joseph Woll a été excellent devant le filet des Leafs en effectuant 39 arrêts. 

Bon début de match pour les Leafs

Malgré la défaite de lundi face au Wild où le gardien Joseph Woll a été retiré du filet, Craig Berube a choisi de refaire confiance à son gardien numéro un pour le match contre Détroit. « Il est notre homme et je crois qu’il peut rebondir », avait dit l’entraîneur avant la partie. 

Les Leafs ont débuté la partie avec un bon rythme de jeu. Bien meilleur que celui des 2 matchs précédents. Récompensés, ils ont été les premiers à s’inscrire au pointage.

Dans un tic-tac-toe parfait du quatrième trio, Toronto a pris les devants 1-0. Steven Lorentz a refilé la rondelle à Calle Jarnkrok qui l’a immédiatement dirigé vers Scott Laughton qui a déjoué John Gibson. Un 7e but cette saison pour Laughton et 14e en 15 match en carrière face aux Red Wings. 

Détroit égalise en fin de première

Les visiteurs ont créé l’égalité en fin de première période. Le tir de la pointe de Simon Edvinsson a eu raison de Joseph Woll. Il ne restait que 17 secondes à faire au premier vingt. Le gardien des Leafs avait la vue voilée sur la séquence. 1-1.

Quarante minutes survoltées

Les deux équipes ont poursuivi le jeu à un rythme effréné en deuxième et troisième période. Les gardiens John Gibson et Joseph Woll ont dû s’imposer à plusieurs reprises.

Moment fort de la période médiane lorsque Scott Laughton s’est vu décerné un tir de punition. Malheureusement pour l’attaquant et les partisans, il a été trop lent sur son approche, voulant trop en faire. Il a perdu le contrôle de la rondelle avant même de pouvoir lancer. 

Prolongation

Dans un période de surtemps où les deux gardiens ont eu à s’illustrer, ce sont les visiteurs qui l’ont emporté.

Profitant d’un revirement coûteux d’Easton Cowan en zone neutre, les Red Wings ont pris possession de la rondelle pour s’amener à deux contre un devant Woll. Moritz Seider a passé le disque à son capitaine Dylan Larkin qui a fait bouger les cordages pour procurer la victoire à son équipe.

Échos de vestiaire

« Nous allons apprendre de cela. Nous avons obtenu un point mais évidemment ce n’était pas suffisant ce soir », a dit l’auteur du seul but des Leafs, Scott Laughton.

Le gardien Joseph Woll a été excellent devant la cage des Leafs en effectuant 39 arrêts. « J’ai trouvé que les deux équipes ont vraiment bien joué. On aurait dit un match de séries éliminatoires. »  

L’entraîneur Craig Berube au sujet d’Easton Cowan: « Il fait de bonnes choses mais il a des trucs qu’il doit mieux faire. C’est typique d’un jeune joueur. Il doit essayer d’être plus fort et prendre de meilleures décisions à certains moments, c’est normal. »  

Berube a mentionné que le défenseur Oliver Ekman-Larsson, qui a quitté la rencontre en début de première, est blessé au bas du corps. 

Les Leafs seront de retour au jeu vendredi soir pour un match très attendu, le retour de Mitch Marner à Toronto. Les Golden Knights seront les visiteurs.

