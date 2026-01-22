Les Leafs s’inclinent en prolongation contre les Red Wings

Alors que dame nature faisait des siennes dans la ville reine, les amateurs de hockey étaient rassemblés à l’Aréna Scotiabank pour assister à un duel important. Les Maple Leafs recevaient la visite des rivaux de division, les Red Wings de Détroit.

Dans un calendrier condensé dû à la pause olympique qui arrive à grand pas, les Leafs se devaient d’obtenir les deux points importants au classement.

Les Leafs ont ouvert la marque à 4:46 sur un but de Scott Laughton. Un 14e en carrière contre les Red Wings pour le vétéran. Les visiteurs ont nivelé la marque avec 17 secondes à faire à la première période grâce à Simon Edvinsson.

L’issue de la rencontre s’est décidée en prolongation alors que les visiteurs ont profité d’une erreur d’Easton Cowan pour se retrouver à deux contre un devant Joseph Woll. Le capitaine des Red Wings Dylan Larkin a déjoué le gardien des Leafs d’un tir du poignet. Détroit l’emporte 2-1.

Une 8e défaite en prolongation pour les Leafs cette saison. Toronto montre une fiche de 4 défaites cette saison contre les Red Wings.