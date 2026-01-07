Les Maple Leafs ont le dessus sur les Panthers dans un match physique

Victoire de 4-1

Leafs-Panthers
Les Maple Leafs ont remporté les deux matchs contre les Panthers cette saison. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/01/2026 par Cindy Caron

De retour de Long Island où ils ont subi la défaite samedi soir, les Maple Leafs renouaient avec leurs partisans mardi. Pour l’occasion, ils recevaient la visite des champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride.

Pour ce deuxième duel de la saison entre les deux rivaux, l’intensité était à son comble. Se sont des Maple Leafs confiants qui se sont pointés sur la glace. Easton Cowan a donné l’avance à son équipe en fin de première. Matthew Knies et Auston Matthews en ont rajouté en deuxième.

Carter Verhaeghe a privé Joseph Woll d’un jeu blanc en troisième avant de voir Bobby McMann pousser la rondelle dans un filet désert. Victoire de 4-1 pour Toronto. 

Woll a effectué 31 arrêts dans la victoire de 4-1.

Des absents pour les Panthers et un retour chez les Leafs

C’est privés des services de leurs joueurs vedettes Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk que les visiteurs affrontaient les Leafs. Du côté des Torontois, ils pouvaient compter sur le retour de Brandon Carlo pour redonner un peu de pep à une brigade défensive décimée par les blessures.

Publicité

Le défenseur prenait part à son premier match depuis le 13 novembre. Il avait dû être opéré en raison d’une blessure à une cheville.

Un but en fin de première pour les Leafs

Les Maple Leafs ont souligné l’exploit accompli par le capitaine Auston Matthews avant le début de la partie. Ayant établi une nouvelle marque d’équipe pour le plus de buts comptés, Matthews a été honoré au centre de la glace. Il a reçu un cadre soulignant ses 421 buts des mains de l’ancien détenteur de la marque de franchise Mats Sundin.

Les Leafs ont ouvert la marque dans les dernières secondes de la première période. La chimie opère pour le trio formé de Easton Cowan, Nicolas Roy et Nick Robertson. Les 3 joueurs y sont allés d’un tic-tac-toe parfait qui s’est conclu en un but d’Easton Cowan. Un 4e cette saison pour la recrue. 

Après une entrée de zone de Morgan Rielly, Roy a refilé la rondelle à Robertson du côté gauche. Ce dernier a été capable de faire bouger le gardien Sergei Bobrovsky en premier avant de faire une passe parfaite sur la palette de Cowan qui n’a eu qu’à pousser la rondelle dans le filet. Toronto marque avec seulement 24 secondes à faire au premier vingt. 

Toronto en rajoute en deuxième

Les hommes de Craig Berube ont continué sur leur lancée en deuxième. Matthew Knies a marqué son 12e but de la saison. L’attaquant des Leafs obtient un 8e point en 6 matchs.

Publicité

Quelques instants plus tard, ce même Knies a servi une passe du revers à Auston Matthews qui n’a pas raté sa chance. Un 7e but en 5 parties pour le capitaine. Toronto mène alors par trois buts. 

Les Panthers privent Joseph Woll d’un blanchissage

Repêché par les Leafs en 2013, Carter Verhaeghe n’a jamais disputé un seul match avec l’équipe. Il avait été échangé aux Islanders en 2015 après avoir disputé seulement deux parties avec les Marlies.

Fidèle à lui-même, l’attaquant originaire de la région d’Hamilton a marqué à l’Aréna Scotiabank. Profitant d’un mauvais dégagement de Joseph Woll, Verhaeghe a logé la rondelle entre Woll, qui n’avait pas eu le temps de se repositionner, et le poteau.

Verhaeghe-Woll
Carter Verhaeghe a été le seul à déjouer le gardien des Leafs. Photo: Chris Young

Un but trop tard pour les visiteurs qui voient Bobby McMann pousser la rondelle dans un filet désert en fin de rencontre. Un 4e match de suite avec au moins un point pour McMann.

Échos de vestiaire

« Nous avons joué un jeu dur et physique. Notre échec-avant était bon. Quand tu joues contre une équipe comme ça avec beaucoup de blessés de notre côté, tout le monde devait en donner un peu plus et c’est ce que nous avons fait », a dit le capitaine après la victoire. 

Publicité

« C’est spécial de porter cet uniforme, un honneur incroyable. D’avoir Mats qui est venu, c’est spécial et je l’apprécie vraiment », a-t-il ajouté. 

L’entraîneur Craig Berube était content du travail de ses joueurs. « C’était un bon effort d’équipe ce soir. Tout le monde a contribué. » 

« Selon moi, en zone offensive, ce trio est très très bon pour nous. D’avoir des buts de cette ligne là est immense pour nous » a-t-il dit en parlant du trio de Cowan, Roy et Robertson.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur