Les Maple Leafs ont le dessus sur les Panthers dans un match physique

De retour de Long Island où ils ont subi la défaite samedi soir, les Maple Leafs renouaient avec leurs partisans mardi. Pour l’occasion, ils recevaient la visite des champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride.

Pour ce deuxième duel de la saison entre les deux rivaux, l’intensité était à son comble. Se sont des Maple Leafs confiants qui se sont pointés sur la glace. Easton Cowan a donné l’avance à son équipe en fin de première. Matthew Knies et Auston Matthews en ont rajouté en deuxième.

Carter Verhaeghe a privé Joseph Woll d’un jeu blanc en troisième avant de voir Bobby McMann pousser la rondelle dans un filet désert. Victoire de 4-1 pour Toronto.

Woll a effectué 31 arrêts dans la victoire de 4-1.

Des absents pour les Panthers et un retour chez les Leafs

C’est privés des services de leurs joueurs vedettes Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk que les visiteurs affrontaient les Leafs. Du côté des Torontois, ils pouvaient compter sur le retour de Brandon Carlo pour redonner un peu de pep à une brigade défensive décimée par les blessures.