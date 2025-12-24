Les Maple Leafs retrouvent enfin le chemin de la victoire

6-3 contre Pittsburgh

Nylander-Pittsburgh
William Nylander a terminé la rencontre avec 4 points (2 buts, 2 passes). Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 24/12/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans pour une dernière fois avant la pause de noël. Pour l’occasion, ils accueillaient Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Malgré les récents déboires de l’équipe, l’ambiance était très festive à l’Aréna Scotiabank.

Après un désastreux voyage sur la route et trois défaites consécutives, la pression était forte sur les joueurs des Maple Leafs. 

Toronto a pris les devants sur un superbe but de William Nylander en première. Un premier pour l’attaquant depuis le 28 novembre. Les Penguins ont rapidement créé l’égalité et les deux équipes se sont se changé des buts tout au long de la rencontre.  Au terme des 60 minutes de jeu, les Maple Leafs l’ont emporté par la marque de 6-3. 

William Nylander (2), Matias Maccelli, Steven Lorentz, Max Domi, Bobby McMann ont trouvé le fond du filet pour les Leafs. 

Du côté des visiteurs, Bryan Rust, Rutger McGroarty et Anthony Mantha ont déjoué Joseph Woll. 

Le gardien des Leafs a effectué 29 arrêts devant le filet. 

Publicité
Crosby-Matthews
Auston Matthews et Sidney Crosby. Photo: Chris Young

Marc Savard congédié par les Leafs

Une des raisons de leurs insuccès est sans aucun doute les faibles performances de l’avantage numérique. Avec seulement 12 buts marqués sur 90 supériorité numériques, une première tête est tombée lundi soir. L’entraîneur-adjoint Marc Savard, chargé de l’avantage numérique, a été congédié.

Répondant aux questions des médias avant le match contre Pittsburgh, le DG des Leafs Brad Treliving a dit avoir entièrement confiance en son entraîneur-chef, Craig Berube. 

William Nylander marque enfin

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à 9:04. William Nylander s’est amené seul en échappée devant le gardien des Penguins Stuart Skinner qu’il a déjoué du revers. Un premier but en 12 parties pour l’attaquant des Leafs qui n’avait pas touché la cible depuis le 28 novembre.

Nylander avait dit ne s’être jamais senti comme cela il y a quelques jours après avoir été questionné au sujet de sa période creuse. Une des plus longues de toute sa carrière.  

Des buts des deux côtés

Bryan Rust a répliqué immédiatement sur la séquence suivante pour les Penguins. Avec un but quasi identique à celui de Nylander, il s’est pointé seul devant Woll qu’il a également déjoué du revers.

Publicité
Rust-goal
Bryan Rust a inscrit son 13e but de la saison. Photo: Chris Young

Les Leafs ont repris l’avance à 13:34 de la première période. Le tir de Matias Maccelli a dévié sur le bâton de Parker Wotherspoon jusque derrière Stuart Skinner. 

Steven Lorentz a donné une avance de 2 buts à son équipe en période médiane. Il s’est amené seul devant Skinner et a pris ses propres rebonds. Le troisième était le bon et la rondelle s’est retrouvée dans le filet. Un 4e but cette saison pour l’attaquant des Leafs. 

Steven Lorentz
Steven Lorentz célèbre son 4e but de la saison. Photo: Chris Young

Pittsburgh remonte et égalise

Les visiteurs ont mis de la pression sur les Leafs par la suite. Le tir de Rutger McGroarty a fait bouger les cordages pour réduire l’avance des Leafs à un seul but.  

Le québécois Anthony Mantha a marqué son 11 but de la saison dès la première minute de la troisième période pour ramener les deux équipes à la case départ.  Le tir de la pointe d’Anthony Mantha s’est faufilé et a touché la cible. 3-3 

McGroarty-goal
Les Penguins célèbrent le but de Rutger McGroarty. Photo: Chris Young

Les Leafs reprennent le contrôle et l’emportent

Les Maple Leafs ont repris les devants sans jamais regarder derrière par la suite. Max Domi a marqué le but gagnant en y allant d’un superbe effort individuel d’un bout à l’autre de la patinoire. 4-3 Leafs

Publicité

Bobby McMann et William Nylander ont tour à tour marqué dans un filet désert pour solidifier la victoire des Leafs. Marque finale, 6-3 Toronto. 

Échos de vestiaire

Craig Berube était content du travail de son équipe. « J’ai trouvé que notre game était meilleure ce soir. Nous avons marqué, ce qui a fait la différence. Willy a connu une excellente soirée et c’était bien de voir ça. C’est un boost et nous allons avoir un meilleur noël », a-t-il dit après la victoire des siens.

Pour William Nylander, « c’était une belle façon d’entamer la pause de noël. Nous avons mieux joué lors des derniers matchs et nous avons généré des chances mais nous étions incapables de capitaliser. Ce soir était mieux. »

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur