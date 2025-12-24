Les Maple Leafs retrouvent enfin le chemin de la victoire

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans pour une dernière fois avant la pause de noël. Pour l’occasion, ils accueillaient Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Malgré les récents déboires de l’équipe, l’ambiance était très festive à l’Aréna Scotiabank.



Après un désastreux voyage sur la route et trois défaites consécutives, la pression était forte sur les joueurs des Maple Leafs.

Toronto a pris les devants sur un superbe but de William Nylander en première. Un premier pour l’attaquant depuis le 28 novembre. Les Penguins ont rapidement créé l’égalité et les deux équipes se sont se changé des buts tout au long de la rencontre. Au terme des 60 minutes de jeu, les Maple Leafs l’ont emporté par la marque de 6-3.

William Nylander (2), Matias Maccelli, Steven Lorentz, Max Domi, Bobby McMann ont trouvé le fond du filet pour les Leafs.

Du côté des visiteurs, Bryan Rust, Rutger McGroarty et Anthony Mantha ont déjoué Joseph Woll.

Le gardien des Leafs a effectué 29 arrêts devant le filet.