Auston Matthews et les Leafs reviennent de l’arrière et célèbrent Joe Bowen avec une victoire

Les Maple Leafs disputaient leur avant dernier match à domicile avant la pause de noël mardi soir. Ils recevaient la visite des Blackhawks de Chicago privés des services de Connor Bedard. Les hommes de Craig Berube éprouvent des difficultés ces dernier temps et tentent de retrouver le chemin de la victoire.

Dans cette soirée « Holy Mackinaw » rendant hommage à la voix radiophonique de la franchise, les Leafs ont offert une performance plutôt décevante lors des deux premières périodes.

Les Blackhawks ont pris les devants 2-0 en première grâce à des buts de Wyatt Kaiser et Jason Dickinson. L’effort des joueurs des Leafs sur la glace était douteux et les huées se sont fait entendre dès la fin du premier vingt.

Après une période médiane qui a vu Joseph Woll faire des arrêts clés pour garder son équipe dans le match, les Maple Leafs ont marqué 3 buts sans riposte en troisième période pour se sauver avec la victoire in extremis.

Oliver Ekman-Larsson, Auston Matthews et Dakota Joshua ont touché la cible pour les Leafs.