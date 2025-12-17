Auston Matthews et les Leafs reviennent de l’arrière et célèbrent Joe Bowen avec une victoire

Victoire in extremis de 3-2 sur Chicago

Bowen-Matthews
Le légendaire Joe Bowen et Auston Matthews avant le début de la partie. Photo: Chris Young
Publié 17/12/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs disputaient leur avant dernier match à domicile avant la pause de noël mardi soir. Ils recevaient la visite des Blackhawks de Chicago privés des services de Connor Bedard. Les hommes de Craig Berube éprouvent des difficultés ces dernier temps et tentent de retrouver le chemin de la victoire.

Dans cette soirée « Holy Mackinaw » rendant hommage à la voix radiophonique de la franchise, les Leafs ont offert une performance plutôt décevante lors des deux premières périodes. 

Les Blackhawks ont pris les devants 2-0 en première grâce à des buts de Wyatt Kaiser et Jason Dickinson. L’effort des joueurs des Leafs sur la glace était douteux et les huées se sont fait entendre dès la fin du premier vingt. 

Après une période médiane qui a vu Joseph Woll faire des arrêts clés pour garder son équipe dans le match, les Maple Leafs ont marqué 3 buts sans riposte en troisième période pour se sauver avec la victoire in extremis. 

Oliver Ekman-Larsson, Auston Matthews et Dakota Joshua ont touché la cible pour les Leafs. 

Mikheyev-Woll
Joseph Woll a effectué 23 arrêts devant le filet des Leafs.  Photo: Chris Young

Les Leafs honorent Joe Bowen

Avant la partie, Joe Bowen, la légendaire voix des Maple Leafs, a été honoré. Après 44 ans à la description radio de l’équipe, Bowen a annoncé qu’il prendrait sa retraite au terme de la présente campagne.

La voix derrière la célèbre expression « Holy Mackinaw » a fait la mise en jeu protocolaire accompagné de sa famille. Précédée par une longue ovation, Bowen, 74 ans, avait peine à retenir ses larmes. 

Joe Bowen et sa famille
Joe Bowen et les membres de sa famille. Photo: Chris Young

Woll de retour devant la cage des Maple Leafs

Le gardien de but Joseph Woll était de retour devant le filet des Leafs pour la première fois depuis le 4 décembre. Un retour qui tombe à point pour les Leafs qui ont donné des nouvelles d’Anthony Stolarz plus tôt dans la journée.

Craig Berube a mentionné que Stolarz, qui n’a pas joué depuis le 11 novembre, ne progresse pas dans sa réhabilitation.

Aucun détail sur la nature de la blessure au haut du corps a été mentionné. Berube a toutefois tenu à clarifier que la blessure n’est pas une commotion cérébrale. 

Les Blackhawks ouvrent la marque

Les visiteurs ont rapidement calmé les ardeurs des partisans présents. Le tir de la ligne bleue de Wyatt Kaiser s’est faufilé jusque derrière Joseph Woll qui avait la vue voilée par Dominic Toninato. 

Les Blackhawks ont doublé leur avance à 14:58. William Nylander a perdu le contrôle de la rondelle en entrée de zone créant un revirement. Les Blackhawks en ont profité et le tir de Jason Dickinson a eu raison de Joseph Woll entre les jambières.  2-0 Chicago

Dickinson-Woll
Jason Dickinson a doublé l’avance des siens. Photo: Chris Young

Les joueurs des Maple Leafs sont retournés au vestiaire sous les huées de la foule. 

Trois buts consécutifs des Leafs

Le Maple Leafs ont enfin donné de quoi se réjouir à leurs partisans à 9:59 de la troisième période. Le tir de la pointe du défenseur Oliver Ekman-Larsson a eu raison du gardien des Blackhawks Spencer Knight. Un deuxième but en autant de match pour le défenseur des Leafs. 

Profitant d’un avantage numérique à 16:51, pour la deuxième fois dans la rencontre, les Leafs ont cette fois-ci été en mesure de capitaliser.

Le capitaine Auston Matthews a profité d’un mauvais revirement des Blackhawks pour soutirer la rondelle au joueur adverse. Il y est allé d’un de ses tirs du poignet rapide pour faire bouger les cordages et créer l’égalité.

Après le but, Matthews a fait signe à la foule de faire plus de bruit. Un 14e but cette saison pour Matthews.

Un 69e but égalisateur pour Matthews qui est maintenant à égalité avec Darryl Sittler au deuxième rang de la franchise, derrière Mats Sundin (75).

Toronto a rapidement pris les devants pour la première fois de la soirée 8 secondes plus tard. Dakota Joshua a été plus rapide que le patineur des Hawks et a été en mesure de pousser la rondelle derrière Knight. Il s’agit d’un 4e but en 7 matchs pour Joshua. 3-2 Leafs.

Joshua-Chicago
Dakota Joshua a marqué le but vainqueur en fin de troisième période. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

« Si j’étais un fan, je n’aurais pas été trop content du spectacle non plus, donc il n’y a pas de surprise », a dit Dakota Joshua au sujet des huées qui se sont fait entendre au courant de la soirée.  

Le capitaine Auston Matthews a pour sa part mentionné l’importance du but d’Oliver Ekman-Larsson. « Il joue très bien pour nous et son gros but en troisième nous a permis de prendre le momentum. »

L’entraîneur Craig Berube était satisfait du retour de Joseph Woll: « C’était bon de le revoir devant le filet. Il a connu un bon match et était de mieux en mieux plus la partie avançait. Il nous a aidé à gagner ce soir. »  

Les Maple Leafs obtiennent 2 points importants. Ils disputeront leurs 3 prochains matchs sur la route avant de revenir à domicile pour y affronter les Penguins le 23 décembre. 

